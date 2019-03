Los municipios de El Condado tendrán mejor agua y más barata una vez que Diputación asuma gestión en alta

Reunión con alcaldes de El Condado sobre la gestión del abastecimiento

Los municipios de la comarca jiennense de El Condado tendrán "mejor agua y más barata" una vez que la Diputación asuma la gestión en altase haga cargo de la gestión en alta de este sistema de abastecimiento.Así lo ha puesto de relieve este viernes la vicepresidenta primera de esta institución, Pilar Parra, tras la reunión celebrada este viernes en Navas de San Juan para informar a los responsables locales sobre la reciente aprobación por parte del pleno de la Administración provincial de los trámites administrativos necesarios para que asuma esa tarea.De este modo, el encuentro ha contado con representantes de as localidades que integran el sistema de abastecimiento de agua del Condado --Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar-- además de la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, y el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz."Es un momento de alegría porque han sido muchas las reuniones que estos alcaldes han mantenido con la Diputación y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando ha habido problemas de falta de abastecimiento o tras el último episodio de exceso de trihalometanos que impedían el consumo humano. Y con este acuerdo, se pone fin a un problema histórico en esta comarca", ha destacado Parra.Según ha explicado, a partir de ahora habrá que ver la hoja de ruta y se estudiará la posibilidad de que las obras que se van a llevar a cabo no repercutan a los ayuntamientos y, por tanto, a los vecinos, sino que se solicitará una medida excepcional debido a las características de población y nivel socioeconómico de la comarca.En el marco de la reunión, la vicepresidenta ha expuesto el convenio aprobado por la Diputación en el último pleno en el que se determina la cesión de instalaciones para que el agua en alta de El Condado pase de la CHG a la Administración.También ha aludido a las inversiones que debe llevar a cabo la CHG de más de 9,2 millones de euros para modernizar y llevar a cabo una reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), y reponer 42 kilómetros de tuberías. Unas obras que se van a materializar en tres anualidades, 2019, 2020 y 2021."La subdelegada del Gobierno ha comentado que posiblemente para el último trimestre del año pueda estar adjudicada esta obra, una actuación de complejidad y mucha envergadura, que supondrá que los ayuntamientos adopten medidas para hacer compatible el abastecimiento de agua y la ejecución de las obras", ha explicado Parra no sin insistir en la "lealtad institucional y la coordinación" para hacerlo posible.SISTEMA DEL VÍBORASPor otro lado, esta tarde está prevista una nueva reunión, en esta ocasión en Martos, con los alcaldes de los municipios que integran el sistema de abastecimiento del Víboras --Torredelcampo, Torredonjimeno, Jamilena y Martos--."En este caso, hablamos de un convenio que se va a firmar entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que supone el acta de entrega de infraestructuras para que la Diputación se haga cargo del suministro en alta del agua de este sistema del Víboras", ha apuntado.Esto conlleva una inversión de 700.000 euros que acometerá la Diputación a través de la empresa mixta Somajasa, "porque desde 2013, estos municipios padecen problemas que inciden en el abastecimiento, y además están pagando un precio por el agua mucho más caro que el resto de sistemas".Parra ha recordado que entonces se produjo el hundimiento de la galería que conecta la Fuente de Martos con los depósitos y eso conllevó que un agua que se conducía por gravedad requiriera de la utilización de energía eléctrica, "pasando el recibo de 60.000 euros a 400.000 euros".Así, cuando la Diputación se haga cargo de la gestión del agua en alta del sistema del Víboras habrá "un abaratamiento del 40 por ciento, lo que es fundamental para los ayuntamientos". "Ellos asumían el déficit que se estaba produciendo sin repercutirlo en la ciudadanía", ha señalado la vicepresidenta, quien ha resaltado "la voluntad del Gobierno de España para que finalice este problema y que el agua se abarate a la vez que sea de más calidad".--EUROPA PRESS--