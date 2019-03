Las tres primeras subastas de equipamientos de Santana Motor acaban con ventas por valor de 33.500 euros

Acceso a Santana Motor

Las tres primeras subastas de equipamientos procedentes del desmantelamiento de Santana Motor en Linares (Jaén) que se celebraron el pasado mes de febrero han arrojado ventas por valor de 33.540 euros, según se ha informado a Europa Press desde Surus Inversa la empresa encargada de subastar por Internet el contenido de las naves a través de su portal de pujas industriales (escrapalia.com).En total han sido 76 empresas, casi todas ellas españolas aunque ha habido alguna internacional, las que han participado en las subastas realizando hasta más de mil pujas. La responsable de Márketing de Surus Inversa, Patricia Vela, ha indicado que las cifras tanto por el número de empresas participantes como por el número de pujas reflejan que las subastas de los 61 lotes que hasta el momento se han sacado al mercado en tres eventos diferentes han sido "todo un éxito".En lo que respecta al importe alcanzado, se ha incidido en que resulta muy difícil calcular el valor actual de estos equipamientos industriales de segunda mano por lo que se estima que la cantidad obtenida es lo que el mercado ha estado dispuesto a pagar.La previsión es la de seguir sacando lotes a subasta durante los próximos meses con el objetivo de que entre mayo y junio estén vacías de contenido todas las naves de Santana Motor. Por lo pronto, este jueves, 14 de marzo hay prevista una nueva subasta con 33 lotes entre los que se encuentran la media docena de lotes que no fueron adjudicados en los anteriores eventos.Para principios del mes de abril, aunque todavía no hay señalada fecha, saldrán a subasta nuevos lotes correspondientes a recambios y equipos de taller e ITV. Los últimos lotes previstos saldrán con cableado y será entre mayo y junio para dar por concluida la venta y dejar las naves completamente vacías de cara a poder iniciar cualquier tipo de nueva actividad.La venta de equipamientos procedentes del desmantelamiento de Santana Motor se está ejecutando después de que en septiembre de 2018 la Junta de Andalucía autorizara a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (Soprea) para que lleve a cabo conforme a la normativa mercantil su extinción por liquidación.Santana, propiedad del Gobierno andaluz desde que diera un paso al frente en 1995 tras la marcha de Suzuki, inició en 2011 el Plan Linares Futuro, impulsado por la Junta de Andalucía y consensuado con los sindicatos. El objetivo de este plan era lograr regenerar el tejido económico y productivo en el entorno de Linares, resolver la situación de los trabajadores e impulsar el mantenimiento y la implantación de nuevos proyectos empresariales viables.La historia de Santana se remonta a 1956 cuando nació Metalúrgica Santa Ana como fabricante de maquinaria agrícola, aunque dos años después firma ya un acuerdo para la fabricación de cajas de cambio para Citroën España. Sin embargo, no será hasta 1961 cuando comience la fabricación de sus primeros vehículos todoterrenos de la mano de Land Rover, un contrato que finaliza en 1983, cuando comienza el lanzamiento del 'Santana 2500'.La relación contractual de Santana con Suzuki parte de 1985 para la fabricación y distribución de vehículos. En este marco, se lanza el 'Suzuki Jimny' en 1998, el 'Santa Aníbal' en 2003 y el 'Santana 300/350' en 2005. Tras esto, el lanzamiento del 'Massif' con Iveco, basado en el 'Aníbal', se inició en 2008, mientras que en 2009 concluye la producción del Jimny para Suzuki, con la que la Junta mantiene abierto un proceso por incumplimiento de contrato.Fue en 2011 cuando la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa automovilística de Linares aprobó el proceso de disolución de la compañía, la apertura del periodo de liquidación y el cese formal de la actividad.--EUROPA PRESS--