Las obras del nuevo aparcamiento de San Clemente se retrasan a después de Semana Santa

Alcalde de Jaén, Javier Márquez

El inicio de las obras para la construcción del nuevo aparcamiento de San Clemente se retrasan para después de Semana Santa, tal y como ha confirmado el alcalde, Javier Márquez (PP). El objetivo, según el primer edil, es no perjudicar ni al sector del comercio ni de la hostelería en unas fechas "muy importante para la ciudad desde el punto de vista turístico y de las procesiones"."Todo el mundo sabe lo que pasa con las obras, que primero son tres meses y después lo que son tres meses se convierten en cinco o seis", ha dicho el alcalde a los periodistas en el acto de presentación de la Guía ECA de la ciudad de Jaén. Para Márquez, no es de recibo "tener abierto a Jaén en canal en un momento tan sensible en el que se puede perjudicar al comercio y también a la actividad turística".Ha insistido en que "hay que ser sensato" porque es "importante no perjudiciar a la gente". El alcalde no ha concretado la fecha prevista para el inicio de obra, una vez pasada la Semana Santa, aunque no se descarta que las máquinas deban esperar a que pase la cita electoral de las municipales de mayo para así acercarse a las fechas de verano en las que "mucha gente se va y hace menos perjuicio".Este proyecto privado, cuyo inicio estaba previsto para después de las navidades, contempla adelantar hasta el inicio de la calle Roldán y Marín la entrada del aparcamiento público de la Plaza de la Constitución (Interparking) que servirá para acceder al nuevo aparcamiento que se va a construir en la calle San Clemente.Se trata de un estacionamiento de tres plantas, además de un residencial con piscina y que incluye un gran local comercial en la primera planta, lo que supone una inversión privada de unos 18 millones de euros. La idea de este proyecto promovido por Solpriga es que se comience a ejecutar por fases las obras de la entrada y salida del aparcamiento sin que se cierre al público el parking de la Constitución.--EUROPA PRESS--