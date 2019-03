Las cintas 'Tu hijo' y 'Barbacana' protagonizan una nueva jornada de la Muestra de Cine Español Inédito

Jaén.- MásJaén.- Las cintas 'Tu hijo' y 'Barbacana' protagonizan una n

La XVII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén continúa este martes con la proyección de las películas 'Tu hijo' y 'Barbacana', que han contado con "presentadores de lujo", sus respectivos directores, Miguel Ángel Vivas y Arturo Menor, y el actor Pol Monen.Los Multicines La Loma han acogido la exhibición de estos dos largometrajes, que tuvieron una decena de nominaciones en los recientes Premios Goya, según ha informado la Diputación, que organiza esta programación.'Tu hijo', protagonizada por José Coronado, que estuvo nominado al Goya al Mejor Actor, cuenta la historia del doctor Jaime Jiménez, que se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca.Según su director, a partir de ese momento, y después de comprobar que la justicia no hace nada por detener a los culpables, "el padre decide emprender un viaje nocturno en busca primero de respuestas y de venganza después"."Es un viaje mental e interno, el viaje del alma que hace en el momento que decide cambiar la pena y el dolor por la rabia y el odio, eso es un poco la película", ha Vivas. El papel del hijo lo interpreta Pol Monen, quien ha explicado que su personaje "es Marcos, un chico que está en su primer año de carrera, ha salido de fiesta con unos amigos y recibe una brutal paliza que hace que se quede en coma y todo lo que se sabe de él es lo que va averiguando el padre durante ese viaje a los infiernos".Junto a este largometraje, también se ha proyectado este martes 'Barbacana', un documental de naturaleza en el que, como ha relatado su director, se pone de manifiesto "la relación del lobo con los ganaderos, el conflicto que existe entre ambos"."Pero he querido hacerlo de primera mano, que fueran ellos quienes lo contasen y propusieran soluciones", ha afirmado Menor. Paradójicamente, cuando comenzó a preparar el documental, se llevaron "la sorpresa de que la mayoría de los ganaderos no tenían problemas con el lobo porque toman medidas preventivas".En esta línea, ha subrayado que en "el proceso de desarrollo de la película los ganaderos cuentan que el lobo es importante para la ganadería porque protege los pastos, elimina a los animales enfermos y evita la transmisión de enfermedades como la tuberculosis"."Todo esto me parecía muy interesante contarlo para que sirva de modelo a otros ganaderos y cambiar la percepción social que tenemos del lobo, que es injusta porque se le carga un papel y un sambenito que no le corresponde", ha concluido el realizador de 'Barbacana'.--EUROPA PRESS--