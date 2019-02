Presentación de la XVIII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén.

La XVIII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén proyectará 22 largometrajes entre los próximos 25 de febrero y 9 de marzo. El programa, organizado por la Diputación, tendrá como escenarios la capital, La Carolina y Cazorla.El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, junto al director de esta programación, Enrique Iznaola, ha presentado este viernes las proyecciones y actividades paralelas previstas para este año."Con esta actividad, Jaén se convierte en uno de los centros cinematográficos de España, con esta muestra que es uno de los acontecimientos culturales de la provincia y que fue una de las primeras actividades que supo valorar las virtudes del cine español", ha señalado Pérez.Respecto al programa, habrá una selección de 22 largometrajes que "abarcan todos los géneros y que confirman la riqueza y variedad" de esta industria. De este modo, se podrá ver películas de "creadores consagrados" como Mabel Lozano, Gerardo Olivares, José Luis Cuerda, Miguel Ángel Vivas, Isaki Lacuesta o Julio Medem.Además, se han recogido propuestas de directores noveles que luchan por hacerse un sitio, como es el caso de tres óperas primas que aspiraron al Goya como 'Carmen y Lola', 'Sin fin' y 'Viaje al cuarto de una madre'."Habrá películas ganadoras y nominadas en los Premios Goya y no hemos querido olvidarnos de los más pequeños que serán los protagonistas de una sesión especial con 'Luis y los alienígenas', una cinta de animación europea que será presentada por nuestro paisano Jota Abril", ha comentado.La Muestra de Cine Español Inédito finalizará el 9 de marzo en Cazorla con el acto de entrega del Premio Miguel Picazo que en esta ocasión ha sido para Cayetana Guillén Cuervo. Un galardón que ha sido entregado a grandes personalidades del cine como Mercedes Sampietro, Inma Cuesta, Antonio Pérez, Aurora Bautista, Ángela Molina, Cristóbal Criado.PREMIO PARA CAYETANA GUILLÉN CUERVO"Este año es para Cayetana Guillén Cuervo, una extraordinaria actriz que hace unos meses celebraba el 20 aniversario de su programa 'Versión Española' a través del cual contribuyó a la recuperación de la figura de nuestro querido Miguel Picazo", ha subrayado Pérez. En este acto, se proyectará el documental patrocinado por la Diputación de Jaén, 'Jaén, Virgen & Extra'.Las proyecciones en La Loma Multicines se iniciarán el 1 de marzo con las películas 'Campeones', 'Alegría tristeza' y el estreno nacional de '4 latas'. Entre otros, se podrán ver algunos filmes que han triunfado en los Premios Goya, como 'Carmen y Lola' y la clausura corresponderá al estreno nacional de '70 Binladens', de Koldo Serra.Junto a las sesiones en estos cines de la capital, el programa de la muestra contempla proyecciones especiales en el Museo Íbero, con 'El proxeneta', de Mabel Lozano, y 'Ni distintos, ni diferentes', de Álvaro Longoria.En la Biblioteca Provincial también se podrá ver 'The code, por una globalización humana', de Carles Caparrós, y la Muestra del Audiovisual Andaluz de la Fundación AVA, con las películas 'Tal como soy', de Tomás Aceituno, y el documental 'Jaén, Virgen & Extra', de José Luis López Linares.También en la sala de proyecciones de la Biblioteca se desarrollará al XV Ciclo 'La noche del Cortometraje argentino' en tres sesiones los días 4, 5 y 6 de marzo; ciclo que tendrá dos pases en el Centro Cultural de La Carolina, donde también se proyectarán otros tres largometrajes.Al igual que en pasadas ediciones, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén programa dos sesiones para escolares en las mañanas del 6 y 7 de marzo. En el salón de actos de la Delegación de Educación se proyectarán 'Barbacana', de Arturo Menor, y 'Youtubers por la igualdad', de Sara Gallardo.MESA REDONDAPor último, el 2 de marzo, el Aula de Cultura de la Diputación acogerá una de las actividades que más atraen al público, la mesa redonda 'Conversaciones sobre Cine Español'. En ella participarán los actores y actrices Roberto Álamo, Silvia Alonso, Eva Llorach y Sara Sálamo, moderada por Luis Alegre.El director de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén ha recordado que esta edición mantiene "la premisa con la que la Diputación creó la muestra que era que llegaran las películas españolas que no se habían visto en Jaén"."Salvo el caso de 'Campeones', que es una sección especial patrocinada, todo lo demás son películas que no se han visto aquí", ha recalcado Iznaola a la vez que ha puntualizado que "se ha jugado con títulos que sean de interés y toquen todos los géneros".HABLAR DE CINECon thriller como 'Tu hijo', documentales como 'Barbacana' que hablan de naturaleza o películas de temática social como 'Carmen y Lola', comedias como 'Jefe' o melodramas como "Alegría Tristeza", el objetivo es que cada espectador encuentre al menos una película que le pueda gustar, y que haya presencias de directores o actores del reparto "porque no solo consiste en ver cine, sino también en hablar de cine".Entre las personalidades del cine español que visitarán Jaén, el director de la Muestra ha destacado a José Luis Cuerda. Jesús Vidal, Daniel Grao, Emilio Gutiérrez Caba o Antonio Dechent.El precio de las entradas a cada sesión será de tres euros, excepto para las películas 'Diana', 'Bernarda', 'Alegría Tristeza' y 'Luis y los alienígenas', que tendrán entrada libre por invitación hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse desde dos días antes de cada proyección en la taquilla del cine, entregándose un máximo de cuatro entradas por persona. Las invitaciones para la película 'Campeones' serán repartidas por el Centro Comercial La Loma.--EUROPA PRESS--