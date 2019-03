Jaén.- La viceconsejera de Salud pide al PSOE que por "dignidad" se qu

La viceconsejera de Salud y Familias, Lina García, ha pedido al PSOE que "por dignidad" se mantenga "callado" al menos un año antes de pedir explicaciones al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía por proyectos que los socialistas tuvieron 40 años para sacarlos adelante y "no han sido capaces de hacerlo"."Yo lo que le pediría al señor Felipe López y al PSOE es que no deben pedir ninguna explicación por ahora", ha indicado Lina García durante la rueda de prensa para valorar las listas de espera en el ámbito sanitario de la provincia. Y es que, según la viceconsejera, los socialistas "han tenido casi 40 años para hacer todo lo que tenían que hacer en esta tierra y no han sido capaces de hacerlo".Por eso, ha apuntado que "por dignidad, si ahora se quedaran callados así como un año, yo se lo agradecería" y ha insistido en que "el PSOE se podía callar un poquito".Es la respuesta ofrecida por Lina García al anuncio realizado por el parlamentario Felipe López de que el PSOE de Jaén iba a presentar preguntas e iniciativas en el Parlamento andaluz sobre proyectos prometidos por el PP en su programa electoral tras haber escuchado a través de diversas vías que el Gobierno autonómico "considera que los compromisos electorales son hoy literatura vacía", según apuntó López.En materia sanitaria, García ha reconocido, que son muchas las cuestiones que tienen "encima la mesa" por lo que ahora mismo están "estamos en las principales" como son las listas de espera y abordar un plan de choque con el que aportar soluciones. Paralelamente, la viceconsejera ha apuntado que se está llevando a cabo "una investigación profunda para ver en qué situación tenemos todos los rincones de Andalucía". Ahora mismo, ha dicho García, "estamos tomando tierra" y "estamos en lo más principal".Uno de los objetivos de esa investigación será determinar las necesidades de profesionales en atención primaria en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas en lo que se refiere sobre todo a zonas de difícil cobertura. Ha apuntado que se calcula que en Andalucía se precisan unos 300 médicos de atención primaria para cubrir dichas zonas y para las que "va a haber estímulos", incluso de carácter económico, para garantizar que a los profesionales les interese optar a dichas plazas.Otro de los puntos a los que la Consejería de Salud está dispuesta a erradicar es que haya médicos especialistas ejerciendo en la sanidad pública andaluza sin contar con la titulación homologada. "Queremos acabar con esa práctica" porque "no es legal" y porque, según García, no es de recibo que te atienda un médico que no tiene su titulación homologada y que "no saben hablar ni castellano".Para García es necesario adoptar medidas que permitan a los MIR que terminan su formación poder quedarse ejerciendo su especialidad en Andalucía e incluso que "gente que se ha ido fuera, vuelva".En lo que respecta a las listas de espera, García ha apuntado que son 9.205 jiennenses los que actualmente esperan una intervención quirúrgica. García ha acusado a los anteriores responsables de Salud de "haber engañado" con las listas de espera por no dar la información completa y ofrecerla "de manera sesgada" con el único objetivo de "maquillar las cifras".Ante esa realidad, la viceconsejera ha dicho que la respuesta pasa por "mayor transparencia" y ha señalado que el SAS ofrecerá la listas cada tres meses para después publicarlas mensualmente y finalmente tenerlas actualizadas a diario para que puedan ser consultadas por las personas usuarias.--EUROPA PRESS--