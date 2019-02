La Universidad de Sevilla finaliza la restauración de dos cuadros del Fondo Pictórico del Ayuntamiento de Úbeda

Jaén.- La Universidad de Sevilla finaliza la restauración de dos cuadr

El patio del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha acogido la presentación de dos cuadros restaurados por el Departamento de Investigación 467 de la Universidad de Sevilla, una iniciativa que se enmarca dentro de la III Campaña de Restauración del Fondo Pictórico del Consistorio ubetense.La concejal de Cultura, Elena Rodríguez, ha comentado que todo este trabajo ha sido posible gracias al convenio firmado con el grupo de investigación HUM 467 Materiales y Técnicas Artísticas de la Universidad de Sevilla. Esta campaña como las anteriores, ha recordado la edil, está dirigida por el profesor de Pintura de la Universidad de Sevilla Francisco Sánchez Concha.En esta ocasión, ha especificado la concejal, se optó por dos obras pictóricas que estaban en una delicada situación y un deficiente estado de conservación, concretamente, un Santiago 'Matamoros' y un cobre con una escena costumbrista.La primera se trata de una obra de gran formato que data del siglo XVI, de la escuela granadina del círculo de Pedro de Raxis, que tuvo un intento de robo y a consecuencia tuvo importantes daños en el lienzo y desprendimiento de la capa pictórica. La segunda representa una escena costumbrista, del siglo XVI, en la que se plasma ricos detalles, y gira en torno al pintor flamenco Martín de Vos. "Dos obras muy importantes del fondo pictórico", ha indicado la edil.Rodríguez ha reconocido que se ha actuado a tiempo para recuperar estas piezas, gracias al convenio de colaboración que tenemos con este grupo de investigación y con el que está "enormemente satisfecha" con el trabajo que está realizando. "Felicito a los miembros del equipo, han sido siete personas trabajando durante seis semanas", ha manifestado.Durante la presentación, la concejal ha reconocido que la mirada ya está puesta en una cuarta edición de esta campaña y actualmente se están seleccionando las piezas pictóricas que podrían ser susceptibles de repararse.Las obras restauradas, ha avanzado la concejal del Área de Cultura, serán expuestos al público, en breve, junto a las anteriormente rehabilitadas, para que la ciudadanía pueda apreciar el trabajo realizado por este grupo de investigación.PROCESO DE RESTAURACIÓNEl director de la tercera campaña, Francisco Sánchez, ha explicado que el proceso de restauración ha tenido como premisa hacerle el mínimo daño a la pieza y al medioambiente con los productos y las técnicas utilizadas.En el caso del cobre, Sánchez ha indicado que, siguiendo las indicaciones de Paolo Cremonesi, uno de los mejores restauradores a nivel mundial, se ha protegido la trasera de la pieza. "La parte trasera no tenía ningún tipo de protección, ya se le ha puesto, para que no pierda la belleza y la liberación del cuadro". Asimismo, al ser una pieza no religiosa y costumbrista, se ha seguido para su restauración el criterio arqueológico-museístico, en el que las partes que no impedían la lectura se han dejado para cualquier persona vea el paso del tiempo de "forma fehaciente".Por su parte, Nolasco Alcántara, licenciado en Conservación y Restauración, sobre la pieza de cobre ha destacado que ha sido una grata sorpresa descubrir sus colores. "Como pueden comprobar en la fotografía del antes se encontraba muy oscuro, muy oxidado y con algunos repintes. Han aparecido unos colores de la escuela veneciana, influida en la pintura flamenca, deliciosos, brillantes, vivos y una perspectiva aérea de fuga en el centro en esos tonos azulados que no se apreciaban antes", ha descrito.En el caso del Santiago 'Matamoros', Nolasco Alcántara ha explicado que era una pieza que se encontraba muy monótona, por la oxidación de los barnices. "Esos celajes de nubes violáceos, rosáceos y los propios brillos de la armadura del santo han sido todo un descubrimiento", ha reconocido."Todo ha salido con unos magníficos resultados a nuestro entender y desde nuestra humilde posición. Libremente hemos decidido regalar nuestro trabajo y tiempo para sacar hacia adelante este patrimonio que es de la ciudad de Úbeda y de todos", ha concluido Alcántara.--EUROPA PRESS--