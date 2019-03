La Unión, Efecto Mariposa y Reincidentes cierran el cartel del Festival Iberojoven de Peal de Becerro

La organización del Festival Iberojoven de Peal de Becerro (Jaén) ha cerrado el cartel de este año con las incorporaciones de La Unión, Efecto Mariposa, Reincidentes, Daviles de Novelda & Dani M Flow, No me pises que llevo chanclas, Riky Ferro, Javi Boss, Antonio Díaz, Álvaro Sánchez, Ummet y el grupo local SDM, que acompañarán a los artistas ya confirmados Miguel Campello, Arco y Los Chichos.El festival pealeño se celebrará los días 12 y 13 de abril. La alcaldesa, Ana Dolores Rubia, ha afirmado que será "una gran fiesta de la música y del buen ambiente con artistas de renombre y punteros en la actualidad y grupos históricos que siguen en la brecha como La Unión, Los Chichos o No me pises que llevo Chanclas".La alcaldesa ha apuntado en un comunicado que en esta edición esperan seguir manteniendo la afluencia de público de ediciones pasadas, en las que se llegaron a superar las 4.000 personas. En este sentido, ha manifestado que "se ha lanzado una oferta especial de lanzamiento de tickets promocionales con un precio de 19 euros para los dos días y que se pueden adquirir en los puntos de venta habituales".Rubia, ha resaltado "la apuesta del festival por los grupos rockeros como Reincidentes o SDM, muy presentes siempre en este evento y que son seña de identidad del Iberojoven desde sus comienzos". Ha subrayado que "el objetivo del evento es crear un ambiente cultural y artístico entre épocas, en la que se puedan combinar varios estilos musicales y que haya una programación completa para todos los públicos".--EUROPA PRESS--