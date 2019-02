La Unidad de Cribado de Cáncer de Colon del Hospital de Andújar estudia a 551 familias desde su creación

Los responsables de la Unidad de Cribado de Cáncer de Colon del Hospit

La Unidad de Cribado Familiar de Cáncer Colorrectal del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar (Jaén), ha estudiado desde su puesta en marcha en 2007 a 551 familias y 2.793 familiares de primer grado menores de 75 años de pacientes con esa enfermedad.De ellos, 137 ya se habían realizado una colonoscopia en los últimos años, en tanto otros 677 aún no habían cumplido la edad recomendada para el inicio del cribado. Se propuso finalmente cribado a 1.949 familiares de primer grado, de los que el 61 por ciento aceptaron realizarse colonoscopia.Son datos facilitados por el centro sanitario coincidiendo con la entrega, este miércoles, de una de las Banderas de Andalucía a la citada unidad, formada por el facultativo especialista en Aparato Digestivo Juan Jesús Puente, y la enfermera Pilar Bueno, que trabajan de forma coordinada en el proceso del cribado de familiares de pacientes que han padecido esta enfermedad.Los resultados de estos once años de la Consulta de Alto Riesgo reflejan que se han encontrado adenomas avanzados en el 17,6 por ciento de los casos y cáncer invasor en el 3,4 por ciento de los familiares que aceptaron entrar en el programa. En el 79 por ciento de los casos la colonoscopia fue normal. En la inmensa mayoría de los casos, la extirpación durante la colonoscopia fue curativa."Cada año que ha ido pasando desde que comenzamos la andadura de la Consulta de Cribado de Cáncer de Colon ha ido aumentando el porcentaje de familiares que han aceptado realizarse una colonoscopia, que es la prueba preventiva para descartar pólipos o adenomas avanzados, y extirparlos, en caso de que los haya", ha valorado Puente.Así, se comenzó en 2007 con un 31 por ciento y se ha llegado ya al 61 por ciento. Un aumento tras el que "hay una gran labor de concienciación por parte de los profesionales, así como una mayor confianza de los pacientes y familiares en que esta forma de actuar para prevenir una enfermedad que podría llegar a ser mortal en caso de no detectarla a tiempo".El Hospital Alto Guadalquivir posee desde marzo de 2007 este programa dirigido a familiares de primer grado de pacientes con cáncer colorrectal --padres, hermanos e hijos-- con menos de 75 años. Para ello, se creó un circuito específico, al que se denominó Consulta de Cribado Familiar.ÁRBOL GENEALÓGICOComienza cuando se diagnostica a un paciente un cáncer de colon. En ese momento, se realiza el llamado árbol genealógico, que es la herramienta principal para detectar a los familiares con mayor riesgo de padecerlo. Es un registro gráfico con información sobre la estructura de una familia en al menos tres generaciones, donde se registran los casos de cáncer que se hayan dado y a qué edad se han producido.A partir del árbol, el equipo de la consulta estima el riesgo de la familia y se elaboran las recomendaciones de cribado, tales como quién en la familia debería hacerse una colonoscopia, a partir de qué edad y cada cuánto tiempo.El contacto con cada una de estas personas se realiza de forma protocolizada, para lo que el paciente y sus familiares son citados de forma verbal o por carta en la consulta. En ella, la enfermera les informa del riesgo de la enfermedad, de en qué consiste la prueba diagnóstica que puede prevenirla de forma precoz (colonoscopia) y de los beneficios de su realización.Estas recomendaciones se entregan por escrito a cada miembro de la familia, junto con un teléfono de contacto caso de que acepten hacerse la colonoscopia o bien si desean alguna información adicional. Igualmente, se les propone de forma individualizada la realización de la prueba.Los familiares que la aceptan son citados en la sala de endoscopias, donde se les efectúa la prueba, que se realiza con sedación y tras haber estado varias horas preparándose para ella mediante una dieta determinada y la ingesta de un preparado farmacológico.Durante la colonoscopia, el facultativo explora el colon, revisando si tiene algún pólipo y, caso de existir, se retira durante la misma prueba, evitando que con el tiempo se desarrollen más y terminen transformándose en cáncer. Según los hallazgos y el riesgo familiar, a cada familiar se hace una propuesta de seguimiento consistente en la realización de una colonoscopia cada uno, tres, cinco o diez años, en función de las recomendaciones de la Guía Europea de Calidad en Colonoscopia de Cribado.--EUROPA PRESS--