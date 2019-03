La UJA participa en un proyecto europeo sobre aplicaciones del plasma atmosférico

Jaén.- La UJA participa en el proyecto europeo TImPANI sobre aplicacio

El grupo de investigación Química Analítica de la Universidad de Jaén (UJA) participa en el proyecto europeo TImPANI (Twinning in atmospheric Plasma science and applications), sobre las aplicaciones del plasma atmosférico.Lo hace junto con el grupo Electromagnetics and Novel Applications Lab (ENAL) de la Universidad de Chipre, que coordina el proyecto, y el grupo Miniaturisation del Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS) de Dortmund, Alemania.Según informa la institución jiennense, a finales de febrero acogió una reunión introductoria del programa, la tercera y última para que cada uno de los socios presente sus instalaciones y el personal al resto del consorcio.TImPANI, que comenzó en noviembre de 2018 y terminará en octubre de 2021, ha sido financiado por el programa Horizonte 2020 con un presupuesto de 999.625 euros. Durante este periodo se fortalecerá la colaboración entre los tres grupos implicados, de manera que se estimule la capacidad de investigación e innovación de la Universidad de Chipre en el campo de plasmas a presión atmosférica, en el que tanto el ISAS como la UJA tienen una trayectoria destacada.En el caso de grupo de investigación de la UJA, que tiene como investigador principal del proyecto al profesor Juan Francisco García, utiliza los plasmas fríos a presión atmosférica que fabrican los alemanes (centro de investigación ISAS), en la técnica espectrometría de masas, para el desarrollo de métodos analíticos.Los chipriotas (UCY) son expertos en simulaciones numéricas de los plasmas y en este proyecto aprenderán a hacer trabajo experimental. Asimismo, estos últimos aportarán al resto sus conocimientos sobre simulaciones numéricas de procesos que ocurren en el plasma, para entender mejor los procesos químicos que tienen lugar en él.RED DE CONTACTOSEl intercambio y la creación de una red de contactos son una parte importante del plan del proyecto. El programa para los próximos años incluye capacitación mutua y seminarios web, así como escuelas de verano para estudiantes de doctorado.El objetivo es crear un equipo central de científicos con amplia experiencia en el campo de la simulación numérica y el modelado de plasma a presión atmosférica (APP), su fabricación y caracterización y la espectrometría de masas avanzada con APP como fuente de ionización. El laboratorio ENAL es experto en simulaciones numéricas, el grupo del ISAS en la fabricación y caracterización de APP y el de la UJA en el desarrollo de aplicaciones basadas en espectrometría de masas.El intercambio de investigadores y la realización de jornadas formativas (algunas específicas para estudiantes de doctorado) beneficiarán a todos los grupos y se ampliará la red de contactos para la participación en otros programas de financiación de la Unión Europea.La reunión en Jaén sirvió para planificar las próximas actividades de capacitación y para desarrollar ideas para apoyar la investigación en ENAL. La próxima cita en la UJA tendrá lugar en julio de este mismo año, con la realización del primer curso de formación en sus instalaciones.--EUROPA PRESS--