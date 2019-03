La UJA organiza una muestra gráfica sobre mujeres ingenieras para conmemorar el 8M

Jaén.- La UJA organiza una muestra gráfica sobre mujeres ingenieras pa

La Escuela Politécnica Superior de Jaén y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén (UJA) han participado en la organización de una muestra gráfica sobre mujeres ingenieras y un espectáculo de danza para conmemorar el 8M Día Internacional de la Mujer.La Escuela Politécnica Superior de Jaén ha inaugurado la muestra gráfica 'Sueña, soy ingeniera', en la que aparecen imágenes de alumnas de este centro de la Universidad de Jaén, con las que se quiere romper con los estereotipos que han vinculada tradicionalmente el ámbito profesional de la ingeniería a hombres. Y la segunda, con un espectáculo de danza, a cargo de Maiko Danza, que lleva por título 'Halitare'.El objetivo de esta muestra, según se ha informado desde la UJA, es visualizar a las mujeres ingenieras, para inspirar, motivar y mostrar las oportunidades de empleo y liderazgo que también tienen las mujeres en el ámbito profesional de la ingeniería.Además, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha organizado un espectáculo de danza, a cargo de Maiko Danza, con motivo de la celebración del 8M Día Internacional de la Mujer.Maiko Danza ha sido la encargada de hacer disfrutar con una propuesta creativa y original en estética y música, titulada 'Halitare', interpretada y coreografiada por Mar Andres y Lara Balboa, con música de Paz Sabater. La compañía está formada íntegramente por mujeres que crean todas las piezas. El espectáculo tuvo lugar en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas.La Universidad de Jaén organiza una docena de actividades, para conmemorar el 8M y que abarca desde una exposición, danza una mesa redonda, cine, un foro de debate, actividades divulgativas, una muestra gráfica o una conferencia.El miércoles, 6 de marzo, se desarrollará la mesa redonda 'Mujeres y Ciencia en Andalucía', en el edificio A 3, a partir de las 12,30, organizada por Facultad de Ciencias Experimentales e UniRadio Jaén.Asimismo, el miércoles, 6 de marzo, y el jueves, 7 de marzo, el edificio B 4 acogerá la actividad '¡Conque igualdad! Actitudes ante la Igualdad', organizada por el Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén.El jueves, 7 de marzo, a las 12,00 horas en el Salón de Grados I del edificio C 1 del Campus Las Lagunillas, tendrá lugar la conferencia 'La economía no es sólo cosa de hombres', a cargo de la doctora Joaquina Laffarga, catedrática de la Universidad de Sevilla.Por otro lado, el viernes, 8 de marzo, se desarrollará la actividad 'Día de la mujer en Ingeniería', organizada Escuela Politécnica Superior de Linares. La misma tendrá lugar en el Salón de Grados - Sala de divulgación de la ingeniería L-109.El miércoles, 13 de marzo, tendrá lugar la mesa redonda 'La gestión sanitaria en clave de género: mujeres protagonistas', organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud. Será a las 18,30 horas, en el Salón de Grados I, del edificio C 1.También, desde el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes se va a celebrar un ciclo de cine dedicado al Cine Africano contemporáneo 'Miradas de Mujer'. El miércoles, 6 de marzo, la profesora de Filología inglesa de la UJA, Paula García, presentará la película 'L'Extraordinaire destin de madame Brouette', de Moussa Sene Absa (Senegal, 2003).Asimismo, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Jaén coordina la Jornada 'La Ingeniería y la Ciencia mueven tu mundo', que se celebrará el 13 de marzo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Fuentezuelas de Jaén. Con esta actividad se pretende ahondar en la formación sobre roles y estereotipos sexistas en el ámbito educativo.Esta actividad está organizada por la profesora de ingeniería de la UJA, María Ángeles Verdejo, en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. La jornada dará comienzo a las 11,45 horas.--EUROPA PRESS--