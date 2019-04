La Semana de la ONCE incluye 17 actividades con el lema 'Capaz de ser capaces'

La Semana de la ONCE incluye en la provincia de Jaén 17 actos que se desarrollarán desde este lunes y hasta el 7 de abril bajo el lema 'Capaz de ser capaces' con la intención de abrirse a la sociedad y compartir con ella la labor social que realiza la organización.Así se ha puesto de relieve en la inauguración de esta programación, acto en el que han participado la consejera territorial de la ONCE en la Andalucía, Ceuta y Melilla, Irene Jiménez, y la directora de la entidad en Jaén, Rosario Sedano, junto a la delegada de la Junta, Maribel Lozano; la vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, y la concejal delegada de Asuntos Sociales e Igualdad, Reyes Chamorro.En concreto, la capital jiennense y Úbeda tendrán un programa de actos específico dentro de las 200 actividades que se van a desarrollar en 37 ciudades. Se trata de la tercera edición de la Semana ONCE que organiza el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla para que los ciudadanos conozcan en primera persona qué hace para facilitar la plena integración de las personas ciegas y con discapacidad visual grave.Un trabajo en todos los órdenes de la vida, desde la formación, el empleo, la accesibilidad, la tiflotecnología, a la vez que supone una aproximación a la cultura, a través sobre todo de la música y el teatro, y del deporte, como instrumentos también de integración.Para la entidad, esta iniciativa se concibe como el reforzamiento de un vínculo entre la sociedad y la ONCE en una doble dirección, empezando de puertas adentro para "situar al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE, para que se sienta protagonista y orgulloso" de esa labor.Además, hacia el exterior, "supone una oportunidad de abrir las puertas" de la organización para que la ciudadanía también se sientan corresponsables de esa labor social, que constituye el pilar de un modelo social que es único en el mundo".En Jaén, un circuito de movilidad ha inaugurado esta Semana de la ONCE. Jornadas de puertas abiertas, proyección de cine audiodescrito, en el que el público recibirá un antifaz para que seguirlo a ciegas, exposiciones, taller de iniciación al braille, reconocimiento a voluntarios, circuito y desayuno a ciegas, información sobre el perro guía o la III Gala de Talentos son otras de las propuestas que forman este programa.--EUROPA PRESS--