La provincia incorpora casi 6.500 pacientes al plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica

La red de hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Jaén incorpora 6.479 pacientes al plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica, mientras que 2.726 serán atendidos gracias al incremento de la actividad diaria en los centros hospitalarios.Y es que, en total, son 9.205 las personas que en la provincia están pendientes de una operación, según ha precisado la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, quien ha comparecido este lunes junto a la delegada de Salud y Familias, Trinidad Rus, para informar sobre el citado plan, que se desarrollará desde hasta el 31 de diciembre con un presupuesto de 25,5 millones en la comunidad.Lozano ha valorado la "rapidez" de la Junta para "dar respuesta a un problema tan serio como éste" y ha señalado que Jaén será una de las primeras provincias en beneficiarse del plan de choque, ya que el hospital de la capital está entre los nueve hospitales andaluces con más listas de espera.Entre las primeras medidas adoptadas por el Complejo Hospitalario de Jaén destaca el aumento de la actividad quirúrgica. Hay 2.953 personas que se incorporarán a esta medida extraordinaria entre abril y diciembre. De ellas, "521 están ya fuera de todo plazo" del decreto de garantías, por lo que tendrán la máxima prioridad dentro de la estructura organizativa.Además, hay que añadir todas las intervenciones generadas por las urgencias, procesos tumorales y patologías no demorables. Las especialidades que se van a reforzar son angiología y cirugía vascular, cirugía general, cirugía oral y maxilofacial, cirugía pediátrica, traumatología, ginecología, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología y urología.Se estima que para dar respuesta a las 521 personas que se van a intervenir de forma extraordinaria este trimestre y que se encuentran fuera del decreto de garantía, será necesario abrir entre cinco y ocho quirófanos semanales extras (con actividad por las tardes y los sábados". Para ello, se reforzará la plantilla con la contratación de anestesistas, así como la unidad de reanimación junto con la esterilización.Por su parte, el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda ha incluido dos quirófanos más de lunes a viernes en traumatología y en las próximas semanas se incorporará un nuevo anestesista, lo que permitirá programar intervenciones los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.En el Hospital San Agustín de Linares ha organizado ya la actividad para reducir la lista de espera con la contratación de un FEA de anestesiología además de programar actividad extraordinaria por las tardes en las especialidades de oftalmología, urología, dermatología, ginecología, cirugía general, otorrinolaringología y traumatología.HÉROES"Con estas medidas, así como otras que se pondrán en marcha en una segunda fase, se conseguirá dar respuesta a los jiennenses que están esperando para una intervención quirúrgica", ha asegurado la delegada de la Junta no sin valorar el compromiso de los profesionales sanitarios, "los auténticos héroes que, con su trabajo, entrega y profesionalidad, han mantenido vivo el sistema".El Plan de Choque para combatir los retrasos en los quirófanos empieza este lunes centrado en los nueve hospitales de la comunidad autónoma que suman el 75 por ciento de la lista de espera quirúrgica, que asciende a 162.945 personas según los últimos registros del SAS.Los centros hospitalarios en cuestión son el Virgen de las Nieves y San Cecilio (Granada), Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla), Torrecárdenas, La Inmaculada y Poniente (Almería), Hospital de Jaén y Juan Ramón Jiménez (Huelva).El resto de los hospitales andaluces, como el hospital de Valme o el de Osuna, se incorporan al programa de reducción de las listas de espera de un modo progresivo e incluyen en el Plan sus actuaciones en marcha para mejorar los tiempos de respuesta.El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 4 de marzo el Plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta en la sanidad pública. La medida cuenta con un presupuesto de 25,5 millones de euros y tiene por objetivo que las listas de espera estén normalizadas en diciembre de 2019.INFORMEEl Plan de Choque nace a raíz de un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias que ha concluido que más de 500.000 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales.El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permitió la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera. Así, las personas en lista de espera superaban las 843.000.Lozano ha apuntado, además, que desde el pasado 6 de marzo los ciudadanos pueden consultar a través de Internet las cifras reales de las listas de espera segmentadas por provincias y centros, con el detalle de las especialidades en cada uno de ellos.Atendiendo al compromiso de transparencia de la Consejería de Salud y Familias, ha puesto a disposición de los ciudadanos un mapa interactivo en el que se pueden consultar las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialistas hospitalarios.--EUROPA PRESS--