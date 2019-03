La plataforma 'Jaén merece más' llama a los jiennenses a participar en la manifestación de la 'España vaciada'

La plataforma 'Jaén merece más' ha hecho un llamamiento a la participación masiva en la manifestación de este domingo en Madrid, bautizada como 'La revuelta de la España vaciada'. Según la plataforma son "muchos" los jiennenses que se desplazarán hasta la capital de España para reivindicar atención por parte de las administraciones y acabar con su "ninguneo".El portavoz de la plataforma, Juan Manuel Camacho, ha indicado a Europa Press que no pueden hacer una estimación de cuántos jiennenses se desplazarán finalmente a Madrid ya que la mayoría lo harán en sus propios vehículos. El único dato objetivo con el que cuentan es que pusieron un autobús para aquellas personas que no quisieran o no pudieran ir en coche y al final "hemos llenado cuatro autobuses"."Nada se puede comparar a otras provincias donde todo tipo de instituciones y organizaciones han puesto autobuses gratis a disposición popular y, además ha sido una manifestación muy publicitada por esas instituciones que tienen presupuesto", ha indicado Camacho, algo que según el portavoz, "en esta provincia no ha ocurrido".También, según la plataforma, son muchos los jiennenses que viven fuera de la provincia y que el domingo estarán en Madrid porque saben que su provincia, "como otras muchas, está entre las olvidadas de España" y que "poco futuro hay" si las administraciones no se vuelcan y empiezan a tomar medidas para evitar que problemas como la despoblación "vayan a más".Para Camacho, lo importante es que Jaén "está, se despierta y lucha su sociedad civil, sin siglas". Por eso, "mientras que otras provincias llevan más de una década mentalizadas, en Jaén acabamos de empezar". Lo importante, según Camacho "no es hacer una competición de quién lleva más o menos", sino de "clamar contra el olvido institucional hacia Jaén, la falta de inversiones, de infraestructuras y servicios".Además de 'Jaén merece Todos', desde la provincia hay adhesiones por parte de la plataforma 'Todos a Una por Linares'; 'Jaén por el Tren'; la de 'Defensa del Ferrocarril de Jaén'; la de la A-32 Linares-Albacete; y la asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén.Han insistido en que el objetivo final es "hacer visible el drama de la España que se desangra perdiendo población por falta de oportunidades e infraestructuras, y porque no se cumplen los criterios de convergencia económica y social ni de vertebración territorial a los que obliga Europa"."La sociedad provincial tiene que agitar su conciencia, romper la apatía y clamar por Jaén porque depende de nosotros mismos y tenemos que dar la cara por nuestra provincia y sin ninguna sigla política. Sólo por Jaén", ha dicho Camacho.--EUROPA PRESS--