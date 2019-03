La PAH logra que un juzgado frene el desahucio de una familia con dos menores y un tercero en camino

Jaén.- La PAH logra que un juzgado frene el desahucio de una familia c

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Jaén ha paralizado un desahucio y ha sentenciado que una familia de Villargordo (Jaén), con dos hijos de 5 y 6 años y un bebé en camino, en exclusión social, tiene derecho a un alquiler asequible durante un año prorrogable a cinco años por parte de un fondo de inversión, tal y como se ha informado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).El portavoz de la PAH, Miguel Ángel Martínez Bellón, ha indicado que no sólo se ha desestimado la demanda por parte de este fondo de inversión, sino que "el juez le recuerda al fondo buitre que tiene derecho a un alquiler asequible y le exige que, una vez suspendido el lanzamiento, el demandado pueda solicitar y negociar un contrato de alquiler hasta mayo de 2020", porque cumple tres requisitos legales para no sufrir dicho lanzamiento como son vivir con hijos menores, no superar el indicador de renta y tener una discapacidad declarada de más de un 33 por ciento."Estamos acompañando esta situación desde 2017, cuando este fondo quiso rescindir el contrato de arrendamiento, y vamos a seguir peleando para que no burlen la justicia echando a la gente sin recursos de sus casas", ha indicado Bellón en un comunicado.Esta familia contrajo un préstamo hipotecario que se venía cumpliendo hasta que Mohamed empeoró su situación económica en el 2014. Fue entonces cuando el banco ejecutó la hipoteca, se quedó con el piso y le ofreció un alquiler de 100 euros mensuales. En el 2017 un fondo de inversiones, actuando en subrogación del banco y ya siendo propietario del piso con una aportación no dineraria, planteó el lanzamiento. La PAH Jaén consiguió un nuevo contrato por el mismo alquiler y en febrero de 2018 de nuevo se propone la demanda de lanzamiento que ha conducido finalmente a esta sentencia."No entendemos como los juzgados pueden decretar desahucios si las familias carecen de alternativa habitacional y se encuentran dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial", han señalado desde la PAH. Para la plataforma, esta sentencia "es una llamada a acompañar desde las administraciones y desde la sociedad civil en su conjunto a nuestros vecinos, amigos y familiares que sufran estos lanzamientos para decirles que se pueden paralizar".A partir de esta sentencia, con fecha 6 de marzo, el fondo tiene 20 días para apelar. "Solo deseamos que si apelan vuelva a ser desestimada tal apelación y que el gobierno que salga de las elecciones de 28 de abril se sitúe al lado de la gente y no de los bancos y los fondos buitres para que se puedan seguir firmando alquileres asequibles con familias sin recursos", ha finalizado el portavoz de la PAH.--EUROPA PRESS--