La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Andújar

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado parte de su fortuna en Andújar, donde Francisco Javier Gutiérrez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así un total 350.000 euros.Vendedor desde 2016, repartió la suerte en la zona de Manoteras, dentro de un polígono industrial cerca del restaurante Andújar II, y en el mercadillo del municipio jiennense, según ha precisado este miércoles la organización.Gutiérrez ha afirmado que no se podía creer haber vendido los cupones premiados. "Se siente mucha alegría porque se lo he dado a diez familias y ha estado muy repartido", ha dicho. Para celebrar esta noticia, según ha explicado, desayunó con algunos de los agraciados y va a dar a todo Andújar "la buena nueva para que suban las ventas y volver a dar otro premio pronto".Además, las comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura e Islas Canarias también han sido agraciadas en este sorteo que estuvo dedicado a la Fiesta del Árbol de la localidad cacereña de Villanueva de la Sierra.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Igualmente, hay reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.--EUROPA PRESS--