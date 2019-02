La ONCE presenta en la UJA su cupón dedicado al Año Internacional de la Tabla Periódica

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Año Internacional de la

La ONCE ha presentado este miércoles en la Universidad de Jaén (UJA) su cupón dedicado al Año Internacional de la Tabla Periódica, correspondiente al sorteo del próximo 27 de febrero.De esta forma, la entidad se suma a la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, a iniciativa de la UJA, a la que se han unido otras universidades españolas.En el acto, celebrado ante el mural en azulejo de la Facultad de Ciencias Experimentales, en el Campus Las Lagunillas, han participado la vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes, María Dolores Rincón, y la directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, junto al decano de la citada facultad, Fermín Aranda, y el profesor del Área de Química Orgánica Antonio Marchal, delegado en Jaén del Colegio de Químicos y de la Asociación de Químicos de Andalucía.Rincón ha asegurado que celebrar esta efeméride, que coincide con la conmemoración del 150 aniversario de la creación de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos que realizó el científico ruso Dmitri Mendeleev, "implica un reconocimiento y homenaje a los científicos y científicas que crearon las bases y han desarrollado la Química científica"."Vincular la Tabla Periódica de los Elementos a un instrumento de transformación social tan popular, conocido y querido como es el cupón, supone contribuir a generar conciencia global sobre el papel clave que desempeña la Química en el desarrollo sostenible, al proporcionar soluciones a muchos de los problemas de la vida diaria", ha dicho, por su parte, Sedano.La directora de la ONCE en Jaén ha considerado que este cupón pone en manos de la ciudadanía el significado histórico y científico de la ley periódica y la química en general y el papel de la química a la hora de aportar soluciones a muchos de los problemas de la vida diaria.También ha reivindicado la función "crucial" que desempeñan las ciencias fundamentales, especialmente los avances en los ámbitos de la química y la física, y también el papel de la mujer en el progreso de la ciencia y de las mujeres que han contribuido al conocimiento de los elementos químicos y la composición de la materia.AMPLIA PROGRAMACIÓNCon motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, la Universidad de Jaén ha organizado un amplio programa de actividades con el objetivo de poner en valor el papel de la ciencia española y de sus científicos en el descubrimiento de elementos químicos, destacando también a aquellas científicas fundamentales en la historia de la Tabla Periódica."La Tabla Periódica de los Elementos trasciende del ámbito científico. Detrás de cada elemento químico hay una historia humana, de un científico o científica que acompañaba en los descubrimientos de estos elementos y que no se refleja", ha afirmado el profesor Marchal, que coordina la programación.De esta manera, en febrero se ha desarrollado en la UJA un ciclo de conferencias y en marzo y abril la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén acogerá el cine fórum 'Logros y retos futuros de la Química'. Incluirá las proyecciones de las películas 'Arsénico por compasión', 'Flubber', 'Regreso al futuro' y 'Los últimos días del edén'.En la organización de estas actividades colaboran la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral, el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes, la Facultad de Ciencias Experimentales, la Asociación de Químicos de Andalucía y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.La programación completa puede consultarse en la página web de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UJA: https://facexp.ujaen.es/eventos/ano-internacional-de-la-tabla-periodicaEl Año Internacional de la Tabla Periódica ha sido proclamado por la ONU para reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales y especialmente la Química y la Física, a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que afrontan los estados. Además, se conmemora el 150 aniversario de la creación de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos que realizó Mendeleev.--EUROPA PRESS--