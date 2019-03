La naturaleza centra la XXXVII Falla de Mancha Real, que arderá el 17 de marzo

La naturaleza centrará la temática de la XXXVII Falla de Mancha Real (Jaén). La hoguera, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, arderá el próximo 17 de marzo, el domingo más próximo a la festividad de San José.El artista local Alberto Molino vuelve a encargarse de la construcción de la hoguera, cuya organización desde hace tres años está a cargo del Ayuntamiento, desde el que también se programa diversas actividades complementarias.De este modo, según ha apuntado a Europa Press la alcaldesa, María del Mar Dávila, desde el Consistorio se realiza un "gran esfuerzo" para potenciar una cita "única" que aúna tradición, cultura y fiesta tras su nacimiento hace casi cuatro décadas de mano de los carpinteros, con una importante presencia en el municipio, con motivo de su patrón.En esta ocasión, la falla lleva por título 'La naturaleza nos habla' y en ella pretende representarla "en su máximo esplendor a través de la propia Madre Naturaleza (Gaia/Gea)" para concienciar "de la importancia de cuidar el entorno", según explica Molino a través de su perfil en Facebook."Desde el principio me ha inspirado belleza, color, magia, paz, sabiduría, vida... Y es lo que quiero transmitir con la obra", comenta. Además, se rodeará de otros temas relacionados con el uso excesivo de la tecnología, el amor y las relaciones tóxicas o la protección de especies animales en peligro de extinción.En este sentido, añade que estará formada por personajes populares de películas, series de televisión, dibujos animados, libros y videojuegos que puede ser atraer al público más joven, aunque sin olvidar al resto de personas "gracias a su variedad temática y carácter intemporal".De ahí que el cartel anunciador, que también ha diseñado, tenga un "espíritu primaveral" que recuerda a series de dibujos animados que muchos mantienen en su memoria, según ha apuntado el artista no sin animar a disfrutar de esta 37 falla, que será una de las que más figuras reúna.Su instalación en el recinto ferial comenzará el 13 de marzo, mientras que la quema está prevista a las 20,00 horas del día 17, acompañada de la música de la Agrupación Villa de Mancha Real. No obstante, la programación se abrirá el día 9 con el pregón, a cargo de Juan José Lorite y un torneo de fútbol infantil. Un día después, tendrá lugar la XXXI Carrera Urbana San José y la actuación de la soprano Montserrat Martí Caballé.Para el 15 de marzo, se ha programado un pasacalles de cabezudos. El sábado concentrará diversas actividades, desde un campeonato de kárate a un concurso de dibujo y teatro hasta las actuaciones de Buensuceso y Celtas Cortos en la caseta municipal.Finalmente, para el domingo en el que arderá la falla también se ha organizado la actuación de Amigos de la Música de Mancha Real, la exposición de motos de 'La ardilla vuelve', una paella popular y el espectáculo infantil 'Toma castaña'.--EUROPA PRESS--