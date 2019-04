Jaén.- La Junta trabaja para poner en marcha el tranvía "cuanto antes"

La delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, ha afirmado que la Junta está "teniendo ya contactos" con el Ayuntamiento con el objetivo de poner en marcha "cuanto antes" y sacar rendimiento a una importante inversión ya ejecutada.Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la negociación entre ambas administraciones con respecto a esta infraestructura, que únicamente ha circulado en pruebas desde su implantación en 2011.Lozano ha apuntado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "ya manifestó que se iba a revisar" el borrador del nuevo convenio fruto del acuerdo de mayo de 2018, que, entre otras cuestiones, contempla la distribución del coste de explotación al 75-25 por ciento entre Junta y Ayuntamiento, respectivamente, y dejar la gestión en manos autonómicas."Lo que puedo decir es que se está trabajando, existen esos contactos y en ese contacto, incluso, ya yo también como delegada del Gobierno estoy haciendo gestiones", ha manifestado no sin destacar que el propio presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, se ha pronunciado en el mismo sentido.Y es que, "aunque en su momento" desde el PP no se consideró el tranvía como "algo que fuera prioritario, la realidad es que hay una obra, una inversión de 120 millones de euros que cuanto antes se tiene que poner en marcha"."No podemos permitirnos que con dinero público se tenga la sensación de que ese dinero se tira, si me permitís la expresión, al cubo de la basura. Por tanto, nuestra obligación es que eso funcione cuanto antes para poner en marcha una inversión que, además, no podemos permitir tampoco que esté mucho más tiempo parada porque ocasiona mucho más gasto y que, además, dé respuesta a la ciudadanía e intentar sacarle la mayor rentabilidad o rendimiento una vez que se ponga en marcha", ha dicho.--EUROPA PRESS--