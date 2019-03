Jaén.- La Junta pide colaboración al Colegio de Abogados para "recorta

La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Pública de la Junta en Jaén, Raquel Morales, ha pedido colaboración al Colegio de Abogados para modificar el reglamento con el fin de agilizar los trámites y "poder recortar los plazos del pago" de la justicia gratuita.Morales, que se ha mostrado confiada en poder abonar "en breve" los honorarios a los colegios de abogados y procuradores de Jaén correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, ha señalado que el retraso se debe a que la Intervención ha puesto reparos al modo en el que se ejecutaban estos pagos y que permitieron reducir a la mitad los plazos --que se acortaron de 90 a 45 días al final de la pasada legislatura--.Raquel Morales ya ha trasladado al decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, y al diputado del Turno de Oficio, Julián del Moral, la modificación del reglamento en la que se va a trabajar para evitar los retrasos que han sufrido los letrados del turno de oficio jiennense durante los últimos años.Ha explicado que la nueva interventora de la Consejería ha revisado los criterios con los que el anterior Gobierno hacía el pago de la justicia gratuita y ha desaprobado el modo en el que se realizaba, al considerar que el mismo no se ajustaba a lo que marca el Reglamento. El último pago se hizo en 45 días, es decir, en la mitad de tiempo y, según la Intervención, incumplía la citada norma, por lo que las guardias y el Turno de Oficio del cuarto trimestre de 2018 está pendiente de la aprobación por parte de este órgano fiscalizador."El anterior Gobierno redujo el pago a 45 días porque en este plazo abonaba aquellas certificaciones que no tenían ningún reparo y estaban debidamente justificadas", ha señalado en una nota la delegada de Justicia, Regeneración, Turismo y Administración Local. De esta forma, quedan pendientes de ser abonadas en un segundo plazo aquellas liquidaciones que requerían de aclaraciones y que, por tanto, tras el pertinente periodo de alegaciones que tienen los abogados y procuradores su pago se demora a 90 días."La Intervención sostiene que no comparte ese criterio y que el reglamento es claro en ese sentido, todas las liquidaciones deben realizarse en un único pago", es decir, "cuando ya todas están aclaradas y justificadas", ha dicho Raquel Morales.--EUROPA PRESS--