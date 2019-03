Jaén.- La Junta pide a los vecinos "ir de la mano" para hallar "la mej

El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, se ha reunido con los representantes de los vecinos de Las Protegidas a los que ha pedido "ir de la mano" para hallar "la mejor solución para las 484 familias que allí viven y para la propia ciudad de Jaén".Estrella ha explicado a los vecinos que los estudios e informes que han hecho los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía han estado basados en "ocurrencias y promesas" que "sólo han valido para gastar casi 700.000 euros públicos" y que no han contribuido a ofrecer una solución en los 13 años que dura el problema."Todas las soluciones que se les ha planteado a los vecinos sólo han sido invenciones recurrentes que no han dado solución alguna", ha dicho Estrella en rueda de prensa. Ha añadido que "hay 484 familias que tienen un problema creado por los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía" porque "se les ha intervenido de manera directa y se les ha limitado en su derecho de propiedad".La primera reunión ha servido para transmitir la voluntad del delegado de Fomento y Vivienda de mantener un contacto con los representantes de los vecinos para "encontrar juntos las soluciones y adoptarlas con el máximo consenso".En este sentido, ha dicho que el Ayuntamiento de Jaén es "un agente muy importante" en esta situación ya que "por parte del gobierno municipal y del propio alcalde, Javier Márquez, existe una voluntad política para encontrar una solución de consenso que dé respuesta a los vecinos y que sea beneficiosa para los intereses de la ciudad de Jaén".Asimismo, el delegado ha transmitido a los vecinos que como administración no tiene "limitación alguna a la hora de buscar la mejor solución para estar 484 familias". Ha señalado que existen "muchas opciones, como una rehabilitación o la descatalogación", pero que su intención no es poner ninguna sobre la mesa sino "avanzar con los vecinos para encontrar el mejor arreglo para estas familias y para la propia ciudad".--EUROPA PRESS--