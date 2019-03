La Junta entrega dos incentivos a cooperativas oleícolas jiennenses para sus procesos de fusión

Jaén.- La Junta entrega dos incentivos a cooperativas oleícolas jienne

La Junta de Andalucía ha entregado las resoluciones de ayudas para los procesos de fusión de cooperativas de la convocatoria 2018. De esta forma, el Gobierno andaluz expresa así su "firme compromiso" para impulsar la competitividad en los mercados de las empresas compuestas por agricultores con estrategias que buscan incrementar su fortaleza.La directora general de Industrias y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, acompañadas por la delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente, Soledad Aranda, han sido las encargadas de hacer entrega de estos dos incentivos que suman 179.493 euros.El presidente de la Cooperativa Ciudad de Jaén, José Martínez, ha recogido un incentivo de 94.593,71 euros, que sirve para sufragar el 70 por ciento de los gastos de la fusión de las cooperativas San Juan y Virgen de la Capilla, que ha dado como resultado esta nueva empresa de economía social en la capital jiennense.Asimismo, los presidentes de las cooperativas La Unión y Santo Cristo de Burgos, José Rubio y Juan Quesada, respectivamente, también recibieron un incentivo de 88,900,50 euros que sirve para afrontar el 70 por ciento del proyecto de integración de las cooperativas del que ha nacido La Unión del Santo Cristo de Burgos, de Cabra del Santo Cristo."Entregamos las ayudas a dos proyectos de fusión de la provincia de Jaén que concurrieron a la convocatoria de 2018. Celebramos con ellos la integración y animamos a más empresas para que apuesten por la integración. Es fundamental que el sector cooperativo esté unido para ganar en competitividad y concentrar la oferta", ha indicado la directora general de Industrias y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro.Además, ha subrayado que con la concentración "se podrán reducir los movimientos de precios del aceite, como los que sufrimos durante este año". Ha añadido que "es verdad que la evolución de la cotización del aceite, este año, no obedece a características propias del mercado", pero ha insistido en estar "preparados y concentrados para poder minimizar situaciones que se puedan dar en el futuro para que los agricultores encuentren un precio justo a su esfuerzo".La convocatoria de 2018 no ha agotado el presupuesto. Los incentivos para la fusión son una apuesta directa de la Junta de Andalucía que no obtiene cofinanciación alguna de presupuestos europeos. "Ahora ultimamos una nueva convocatoria que tendrá una dotación de cuatro millones de euros" y se ha creado un grupo de trabajo para recoger las opiniones de los beneficiarios para adaptar la convocatoria a sus necesidades, ha dicho De Toro.Además, se está trabajando en una línea de costes simplificados que busca facilitar la ejecución y la justificación de estas convocatorias porque "queremos que las ayudas sean fáciles de tramitar y justificar".Por otro lado, la delegada territorial de Agricultura, Soledad Aranda, ha destacado que estos incentivos han beneficiado a tres proyectos en Andalucía, de los que dos se han materializado en la provincia de Jaén.--EUROPA PRESS--