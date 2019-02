Juan Bravo (c) y Maribel Lozano, junto al rector de la Universidad de

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta, Juan Bravo, ha destacado este miércoles el "ejemplo" que suponen las personas y entidades reconocidas en la provincia de Jaén con las Banderas de Andalucía.Así lo ha señalado a los periodistas antes presidir, junto a la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, la entrega de estas distinciones en un acto "importante" que ha tenido lugar en el Aula Magna de la Universidad de Jaén."Quiero agradecer a los galardonados porque con su ejemplo nos permiten a todos creer que Andalucía es un referente y vamos a seguir apostando por estar cada vez más arriba en cuanto al ámbito nacional e, incluso, internacional", ha afirmado.En este sentido, ha reivindicado la importancia de sentir a Andalucía, ya que "lo que no se conoce ni se quiere ni se defiende", punto en el que ha aludido al "talento, las ganas y la fuerzas" de una comunidad que supone casi el 20 por ciento de la población española.Además, se ha detenido en Jaén: "Todos compartimos que es una provincia que requiere un especial cuidado", ha afirmado no sin añadir que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado orientaciones en ese sentido.En esta atención hay que "ser capaces" de articular "desde la vía presupuestaria", pero "desde la vía del cariño también". Al hilo, ha puesto como ejemplo empresarios que "no piden dinero", sino "sólo agilizar, eliminar trabas burocráticas"."Piden poder hacer. Ahí tenemos una enorme responsabilizad, en lo que no cuesta dinero agilizar y en lo que tiene un coste presupuestario hacer unas previsiones creíbles para poder desarrollarlo", ha comentado el consejero.De su lado, la delegada del Gobierno andaluz ha explicado que en las Banderas de Andalucía de 2019 se ha intentado que estén "representados todos los sectores" con "un elenco que tiene que decir mucho a través de su obra, de su quehacer diario".A la hora de decidirlas, según ha agregado, había "dos cosas muy claras", que "tenían que estar" la Guardia Civil, reflejada en la Comandancia, por su 175 aniversario y la Universidad de Jaén, que en 2018 cumplió 25 años "y por todo lo que aporta y supone para la provincia". "En definitiva, trayectorias que merece la pena conocer", ha asegurado.LOS GALARDONADOSEn concreto, junto a las dos citadas instituciones, la Banderas de Andalucía en la provincia han reconocido también a la Asociación de Amigos del Patrimonio, Recuperaciones Redoble y Moda Re, proyectos de inserción de Cáritas Diocesana; el cocinero Pedro Sánchez, del restaurante Bagá, y la Unidad Terapéutica y Educativa de la Prisión Provincial de Jaén.Se ha distinguido, igualmente, a María Lourdes Jiménez García y Patricia Huertas Mesa --profesoras de los colegios de Educación Infantil y Primaria Santa María de Nazaret, de Chiclana de Segura, y San José de Calasanz, de Mancha Real, respectivamente--; el club deportivo Ali-Up Bailén y la Carrera Urbana Internacional de San Antón, de la capital.Además, han recibido Banderas de Andalucía la Asociación Medioambiental de Pescadores; María Castellano Arroyo, primera catedrática de Medicina en España; la matrona María Dominga Medina Martos; la Unidad de Cribado de Cáncer de Colón del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, y las residencias de mayores con trastornos de conducta Altos de Jontoya, Ángeles Cobo López y Aura Sorihuela.--EUROPA PRESS--