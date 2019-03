La imagen de San Juan de 'El Abuelo' volverá a no procesionar esta Semana Santa por falta de prominentes

Jaén.- La imagen de San Juan de 'El Abuelo' volverá a no procesionar e

La imagen de San Juan de 'El Abuelo' no procesionará esta Semana Santa en Jaén por falta de cofrades que lleven el trono. Será el segundo año consecutivo en el que esta imagen se quedará en el Camarín porque "no se ha alcanzado el número mínimo necesario de prominentes para poder hacer viable, lamentablemente la salida de San Juan Evangelista".Así lo ha indicado en un breve comunicado la Antigua, Insigne y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de Jaén, popularmente conocida como la cofradía de 'El Abuelo', una vez agotado el plazo para la inscripción de los cofrades promitentes que han de portar las imágenes el próximo Viernes Santo.Desde la cofradía se agradece "a todos cuantos se han inscrito para tan bella labor, tanto a quienes lo hicieron por primera vez, como a los que estuvieron dispuestos a doblar esfuerzos en tan especial tarea" y se informa de que "todos ellos, serán asignados al colectivo que portará a María Santísima de los Dolores".La cofradía ha descartado acudir a otras hermandades y cofradías de la ciudad para pedir prominentes ya que cuentan actualmente con cerca de 700 y se precisan 112 personas repartidas en cuatro turnos para portar la imagen.Según se recoge en la web de la cofradía, la incorporación de la actual imagen de San Juan Evangelista es tardía e incierta, aunque todo apunta a que se remonta a ya bien avanzado el siglo XVIII. La talla, de madera de pino, es anónima y mide 1,64 metros. En los años de su incorporación a la cofradía la imagen tuvo el carácter de imagen secundaria y no tuvo regularidad en su incorporación a la procesión, hasta el punto de que escuadras de otras cofradías, como la de la Cofradía de la Vera Cruz desde 1847 a 1850, llegaron a ofrecerse para procesionarla.Fue en 1856 cuando un grupo de cofrades encabezado por Juan Burgos decidieron darle relevancia en la procesión, mejorando el paso, dorándolo, y ofreciéndole una túnica y capa con galón. Desde entonces su presencia cobró mayor importancia, si bien en el paso de los años hubo más avatares con esta imagen a la que en 1955 se le realizó un nuevo trono.--EUROPA PRESS--