La Guardia Civil auxilia a una mujer de 87 años y a su hija herida en un domicilio La Carolina

La Guardia Civil ha auxiliado en La Carolina (Jaén) a una mujer de 87 años y a su hija después de que ésta hubiera sufrido un accidente en el domicilio sin que la primera pudiera salir de él.Los hechos ocurrieron sobre las 18,00 horas del pasado día 5, cuando el Instituto Armado recibió el aviso telefónico de una mujer dedicada a la atención a personas mayores y enfermos a domicilio, en el que comunicaba que tenía previsto asistir a una usuaria en una vivienda de la calle Consuelo, pero no le habría la puerta.Añadió que había conseguido hablar por una ventana con ella y que la situación le resultaba muy extraña, ya que es conocedora del ambiente familiar, comunicando que la observa desorientada y demacrada. Una vez, personada una patrulla, la octogenaria manifestó que no podía salir del domicilio porque su hija se ha había marchado y no le había dejado llaves.Los agentes se entrevistaron también con los vecinos, quienes trasladaron que llevaban algunos días sin ver a la hija, algo no frecuente, puesto que es una persona que está cuidando con asiduidad a su madre.Ante la imperiosa necesidad de realizar el auxilio y por la premura de la actuación, uno de los agentes escaló por la fachada para acceder al interior de la vivienda. Una vez dentro, notó que una de las habitaciones del piso superior desprendía mucho olor y estaba cerrada por dentro.Una vez violentada la puerta, localizó a la hija de la octogenaria, en posición cúbito supino y comprobó que tenía un golpe en el frontal de la cabeza y que respiraba con dificultad. El agente localizó en uno de los bolsillos de la herida las llaves de la casa, lo que permitió el acceso a los servicios sanitarios.Por la inspección ocular realizada con posterioridad por la Guardia Civil y los primeros informes médicos, todo indica que puede tratarse de un accidente, descartándose la agresión y la implicación de terceras personas.La mujer herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Agustín de Linares con pronóstico grave, siendo derivada después al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, según ha informado este viernes la Guardia Civil.--EUROPA PRESS--