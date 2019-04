La empresa que suministró los últimos coches a la Policía Local critica el impago del Ayuntamiento

Presentación de nuevos vehículos de Policía Local

La empresa de alquiler de vehículos de Castellón que alquiló los últimos cinco coches a la Policía Local de Jaén ha emitido un comunicado criticando al Ayuntamiento por sus impagos, ya que desde octubre de 2018 no les pagan las facturas mensuales, por lo que la deuda acumulada asciende ya a 22.748 euros.La empresa Andacar 2000 señala que el modo de proceder del Ayuntamiento jiennense y de su gobierno local (PP) "no es el adecuado" puesto que "arruina a los empresarios que no pueden pagar a sus empleados y que además son los que les subministran los servicios".También critica que ante esta situación, los responsables municipales "no dan la cara y se esconden en el formulismo administrativo" por lo que en la empresa se han visto "obligados" a emitir un comunicado para "airear sus vergüenzas, que visto esto nuestra pregunta es si tienen".Añaden que la ciudadanía de Jaén tiene que saber lo que está pasando porque "de no conocerlo entraremos en la rueda de que los siguientes dirigentes digan que esto era del gobierno saliente, se laven las manos y una vez mas los proveedores seamos los más afectados". Desde la empresa se pide ayuda para "frenar esta barbaridad" y así poder "seguir manteniendo la economía, seguir creando empleo y por ende seguir dando servicio de calidad".Fue en marzo de 2018 cuando responsables municipales presentaron los cinco últimos nuevos vehículos. Son en concreto tres vehículos tipo 4x4, un vehículo de atestados y otro para el equipo de señalización. La adquisición se realizó a través de un contrato de adquisición sujeto conforme a un pliego de condiciones según ley que ha sido presupuestado en 212.000 euros y que finalmente fue adjudicado a la empresa de Castellón por el sistema de 'renting', con un valor de 180.000 euros.--EUROPA PRESS--