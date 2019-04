La DO Sierra Mágina cierra la campaña con 183.000 toneladas de aceituna, un 30% más que la anterior campaña

Jaén.- La DO Sierra Mágina cierra la campaña con 183.000 toneladas de

El Consejo Regulador (CR) de la Denominación de Origen (DO) de Sierra Mágina ha cerrado la campaña oleícola con 183.000 toneladas de aceituna, lo que supone un 30 por ciento más respecto a la cosecha anterior. En cuanto al aceite obtenido, éste se ha situado en 40.000 toneladas, un 18 por ciento más sobre la campaña anterior.El aceite calificado como virgen extra por el panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Sierra Mágina ha ascendido a 10.124.000 kilos, es decir, un 25,31 por ciento sobre el total de aceite producido en la campaña. Con respecto al año pasado el AOVE certificado con el sello de la DO se ha incrementado un 16,3 por ciento.En cuanto a la cifra de envasado, se consolida en cifras superiores a los dos millones de litros con el sello de garantía de la Denominación de Origen Sierra Mágina, en concreto 2.300.000 litros en el ejercicio 2018, siendo el segundo mejor dato en el registro histórico del envasado de la DO.Entre los canales de venta de nuestros aceites destaca la venta directa de productores a consumidores finales vía telefónica y online, así como por la consolidación de las exportaciones (siendo China el primer mercado) y el incremento progresivo de la presencia de nuestros aceites en la gran distribución.En un comunicado, desde el CR se ha valorado este balance como "positivo", ya que el bajo rendimiento graso de la aceituna se ha compensado con el aumento de la producción. También se ha destacado la consolidación del envasado de las marcas de la DO, "habiendo obtenido una cifra mejor que otros años anteriores con precios del aceite más bajos, lo cual muestra la fidelización de los consumidores a nuestras marcas.FIESTA DEL OLIVAREste sábado las instalaciones de la SCA San Isidro Labrador de Huelma (Jaén) acogerán la celebración del acto central de la XX Fiesta del Olivar y el Aceite de Oliva Virgen Extra de Sierra Mágina. Este acto servirá de remate de "una notable" campaña en cuanto a producción de aceituna, y en la que, además, las diferentes cooperativas y almazaras inscritas al Consejo Regulador de la DO Sierra Mágina han conseguido importantes reconocimientos.Durante toda la semana, la Feria ya ha contado con una amplia programación en la que el aceite de oliva virgen extra de Sierra Mágina se ha unido con gastronomía, cultura, educación, deporte o naturaleza. Las actividades se iniciaron con unas jornadas gastronómicas en las que varios establecimientos de Huelma presentaron sus propuestas culinarias elaboradas con aceite y con la prueba ciclista Mágina Bike.Este jueves la programación continuará con una charla sobre gastronomía y un showcooking de la mano de la bloguera Carmina en tu Cocina así como un concurso de cocina. Durante el acto central del sábado se entregarán una serie de reconocimientos de las entidades inscritas a socios con una dilatada trayectoria o a entidades, así como los premios anuales que entrega el CR en los que reconoce el esfuerzo por la calidad y la comercialización de los productores, almazaras y marcas inscritas.--EUROPA PRESS--