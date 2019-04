La DO Sierra de Segura obtiene cerca de diez millones de kilos de aceite de oliva virgen extra

Jaén.- La DO Sierra de Segura obtiene cerca de diez millones de kilos

La Denominación de Origen (DO) Sierra de Segura ha hecho balance de su campaña oleícola 2018/2019 en la que se ha registrado una producción de 25.103 toneladas, de las que 9.728 toneladas, un 39 por ciento se corresponde con aceite de oliva virgen extra (AOVE), superando la cantidad producida en la anterior campaña donde se obtuvieron 1.750 toneladas de esta categoría, lo que representó el 17,14 por ciento del total.A falta de recibir más aceites para su análisis, ya de inferior calidad virgen y lampante, la proporción de virgen extra de este año va a ser netamente superior, según se informa desde su consejo regulador. Hasta el momento, el virgen analizado es de 13.344 toneladas (53 por ciento) y el lampante 2.031 toneladas (ocho por ciento)Los datos del Consejo Regulador identifican esta campaña como "buena", pero incide a través de un comunicado que se sigue manteniendo el mayor problema que existe actualmente, que es "la gran asimetría" que se encuentra entre las 20 almazaras inscritas. Y es que, hasta nueve de ellas han obtenido más de 50 por ciento de virgen extra y, por el contrario, cuatro entidades no han obtenido porcentaje alguno de esta calidad comercial, y por lo tanto, no puede comercializar aceite con el marchamo de calidad DO Sierra de Segura.El consejo regulador apunta que para garantía de los consumidores y por una competencia leal entre los agricultores de la Sierra de Segura, las exigencias de calidad mínima de envasado con DO deben estar claramente fijadas, por lo que el aumento de aceite certificado pasa exclusivamente porque se implante mejoras productivas en las almazaras.Desde hace dos campañas, el consejo regulador está asesorando a las almazaras, dándose ya resultados. Así ha sido el caso de Nuestra Señora Del Nazaret, de Chiclana de Segura, cooperativa que históricamente no producía aceite de oliva virgen extra y que este año, tras el asesoramiento del consejo regulador, ya ha obtenido más de 1.000 toneladas de esta calidad (extra), lo que supone más del 70 por ciento de su total analizado hasta el momento.Este año, la Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura cumple 40 años, lo que la convierte en la DO Oleícola más antigua de Andalucía.--EUROPA PRESS--