La Diputación acoge hasta el 1 de marzo la muestra de Europa Press sobre los 40 años de democracia

La Diputación de Jaén acoge desde este viernes la exposición fotográfica de Europa Press '40 años de Constitución, 40 años de democracia 1978-2018'. Se trata de una muestra "magnífica", según su presidente, Francisco Reyes, quien ha destacado el papel de concejales y alcaldes en la transformación y el progreso logrados en los municipios de España, Andalucía y la provincia durante las últimas cuatro décadas.Así lo ha puesto de relieve este viernes en la inauguración, en la que también ha intervenido el presidente de esta agencia de noticias, Asís Martín de Cabiedes, al que ha agradecido que recale en Jaén hasta el próximo el 1 de marzo.De este modo, Reyes ha afirmado que, tras pasar por el Parlamento andaluz, el Senado y la Casa de la Provincia de Sevilla, las salas de exposiciones de la Diputación jiennense "se convierten en una nave del tiempo" para recorrer a través de 40 imágenes otros tantos hitos de la historia reciente del país.A su juicio, iniciativas como ésta son "buenas", porque es "importante la educación y la didáctica", punto en el que ha subrayado que "estos 40 años no han sido fruto de la casualidad". Lo han sido, según ha agregado, "fruto del trabajo, del diálogo, de cesiones, aunque algunos más que otros, pero que eran necesarias" para llegar a la situación actual.De este modo, la España de hoy ha cambiado y "no se parece en nada a la preconstitucional", gracias a la Constitución de 1978. Por ello, cuando ahora se vive un "momento convulso, difícil y complicado", ha considerado positivo que la ciudadanía conozca esta parte fundamental de la historia nacional.En ella, también ha querido resaltar la labor de los que ha definido como "los verdaderos voluntarios de la política", concejales y alcaldes que se han dedicado a sus pueblos, la mayoría de las veces sin cobrar, y que han contribuido a su desarrollo.Por ello, la administración provincial impulsa desde abril de 2018 una programación para conmemorar el 40 aniversario de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, que llevaron la democracia también a las administraciones locales, y en la que se enmarca la muestra inaugurada este viernes.LA EXPOSICIÓNEl presidente de Europa Press ha sido el encargado de hacer un recorrido por la exposición, no sin apuntar antes la "especial ilusión" que siente por que pueda verse en Jaén, en su "tierra adoptiva". Arranca con una fotografía del teletipo con el que la agencia informó "en primicia mundial" de la muerte del dictador Francisco Franco en la madrugada del 20 de noviembre de 1975.Incluye también imágenes de hitos como la legalización del Partido Comunista, las elecciones generales de 1977, el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 o el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Lo hace, además, centrándose "en las personas", en aquellas que fueron "clave" en este periodo de España iniciado con la Transición.Así, ha aludido a los reyes Juan Carlos I y Felipe VI, a los siete presidentes del Gobierno que ha tenido España desde la promulgación de la Constitución --Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez-- o los padres de la Constitución, entre otras personalidades.Asís Martín de Cabiedes, además, ha apuntado que Europa Press, que nació en 1957, ha sido "testigo privilegiado de esta época desde el compromiso con una información libre y verdadera". Junto a ello y tras señalar que "mucho han cambiado las cosas en Andalucía y España" desde que la muestra se inauguró en septiembre en el Parlamento andaluz, ha hablado del momento actual y la sensación de "cierto desasosiego" por los retos que tiene por delante.Al respecto, ha subrayado la fortaleza de las instituciones y la confianza en que la ciudadanía sabrá superarlos, ya que "la democracia está consolidada", al tiempo que ha expresado su deseo por que el espíritu de concordia, entendimiento y diálogo de la Transición se mantenga.--EUROPA PRESS--