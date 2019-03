La delegada se concentra contra las agresiones sanitarias y señala que la Junta ya trabaja en un nuevo plan

Ambulancia

La delegada de Salud y Familias de la Junta en Jaén, Trinidad Rus, ha indicado este lunes en la concentración convocada en Linares por la última agresión ocurrida el sábado contra los tres miembros del equipo sanitario que la estaba atendiendo en la ambulancia que la Consejería trabaja en un nuevo plan de prevención de agresiones en el ámbito sanitario.En declaraciones a los periodistas, la delegada ha manifestado su "total repulsa" ante este tipo de agresiones y ha trasladado todo "el apoyo" y "solidaridad" de la Consejería de Salud y Familias "no sólo a estos profesionales que han sufrido esta agresión sino también al resto de profesionales que día a día tienen que estar sufriendo este tipo de sobrecarga y presión acumulada a lo que es su actividad asistencial".Ha añadido que acabar con este tipo de agresiones ya sean físicas o verbales es "difícil" porque "no tiene una única solución". No obstante, se ha mostrado confiada en que contribuya el tener un nuevo plan de prevención de agresiones además y también nuevas medidas como la ya anunciada.Para Rus, es importante "actuar desde primera hora en el acompañamiento", pero también ha aludido a otro tipo de acciones en el plano de la concienciación y educación de las personas usuarias.En el último caso de este sábado resultaron agredidos el conductor, la médico y el enfermero que atendían en la ambulancia a una joven que se encontraba convulsionando en la calle. Según ha informado la Policía Nacional, la supuesta agresora fue finalmente detenida y trasladada a dependencias policiales.Durante el año 2018 se registraron en Jaén, según la Junta, un total de 109 agresiones, de las cuales 32 fueron a hombres y 77 a mujeres, 12 fueron agresiones físicas y 97 fueron verbales.--EUROPA PRESS--