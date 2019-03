La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), ha tachado de "absoluto desastre" la ejecución del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) en la provincia de Jaén y ha afirmado que la Junta "va a impulsar" los proyectos pendientes.



Así lo ha señalado este jueves en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario jiennense del Grupo Popular Francisco Palacios en el pleno del Parlamento sobre los incumplimientos del anterior Gobierno socialista en inversiones relacionadas con el Plan Pista 2020.



Carazo ha afirmado que recogía una serie de compromisos para el territorio jiennense "que no han llegado" y "el grado de ejecución es un absoluto desastre". "A día de hoy el grado de ejecución del plan anterior hoy vigente no alcanza ni el 50 por ciento y en la provincia de Jaén es absolutamente desastroso", ha incidido.



En su opinión, "además de falta de compromiso y voluntad, ha habido una nefasta gestión" y ha puesto como ejemplo la mejora de la conexión de la autovía A-32 desde la Variante de Baeza y la remodelación de la A-6201 entre Sorihuela de Guadalimar y la nacional 332. Las dos "se licitaron en 2017", si bien "el Gobierno socialista decidió licitarlas por segunda vez, retirando la encomienda de gestión de la Agencia".



"Hoy se encuentra abierto un proceso de licitación. Pero para poder dar continuidad a ambas infraestructuras es necesario paralizar en este momento esa adjudicación", ha dicho Carazo no sin añadir que "esto va a suponer reclamaciones por parte de las empresas" y "de nuevo a pagar la Consejería por no hacer obra".



Una "ineficacia" y "dejadez" que ha hecho extensiva al desdoble de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, "comprometida desde 1997". Ha precisado que "cuenta con un anteproyecto, está en información pública desde 2012 "por eso de no limpiar los expedientes" y "no se le ha dado jamás ningún impulso".



Se ha referido, igualmente, a los retrasos en la Autovía del Olivar o en la remodelación de la A-6301 entre Beas de Segura y la nacional 332, con el proyecto redactado desde 2009, inculida en el Plan Pista "y no se ha hecho nada.



Junto a las carreteras, la titular de Fomento se ha detenido en los centros logísticos previstos en Linares, Bailén y Andújar, donde el anterior Gobierno socialista no ha hecho "nada más que colocar carteles".



Tras indicar que "están en fase de definición, de modificaciones urbanísticas que se han eternizado", ha destacado que se pondrá "todo el interés" para que, con las nuevas instrucciones para reducir los plazos, puedan llegar a buen puerto por su absoluta necesidad para impulsar el crecimiento y el empleo en la provincia".



"Este gobierno va a impulsar, se va a comprometer con las infraestructuras que tiene pendiente la provincia. Ya estamos preparando los presupuestos de 2019 y también un nuevo plan de infraestructuras", ha asegurado Carazo.



Palacios, por su parte, ha expresado su confianza en que el nuevo Ejecutivo autonómico conduzca a "una Andalucía mejor" con medidas para hacerla atractiva a las empresas, evitar que los jóvenes tengan marcharse y hacer frente a la despoblación.



Ello, según el parlamentario del PP jiennense, después de las "políticas fallidas socialistas" en la comunidad y Jaén, donde "con más saña no han actuado o han dejado de actuar". A su juicio, si no hay desdoble de la A-306, área logísticas, Autovía del Olivar terminada o existen vías en "mal estado" como la A-319 en la comarca de Cazorla o las A-317, A-314 o A-310 en la de Segura "es porque el PSOE no ha hecho los deberes".





--EUROPA PRESS--