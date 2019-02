El presidenrte de la CHG, Joaquín Páez, informa sobre pozos en Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé cerrar "de manera inmediata" 77 pozos ilegales en el acuífero de Doñana, en concreto, en el término onubense de Lucena del Puerto; siempre, eso sí, que no haya "recurso sobre el cierre subsidiario".Así lo ha indicado este martes en Jaén el presidente del Organismo de cuenca, Joaquín Páez, a preguntas de los periodistas sobre la situación de las masas de agua en el citado espacio protegido, donde, junto al Ministerio para la Transición Ecológica, se está "trabajando en un doble sentido".Por un lado, "en cerrar pozos ilegales" y, por otro, con las comunidades de regantes y de usuarios que poseen "concesión de agua subterránea legal" para "posibilitar que haya un cambio entre las concesiones de agua subterránea por aguas superficial".Con respecto al primer ámbito, Páez ha subrayado que "lo principal es poner orden", para lo que se ha "establecido un plan de actuación" con el que se pretende poner orden, "sobre todo, con los agricultores que de manera desaprensiva están extrayendo agua de manera fraudulenta del acuífero de Doñana"."Contra esos no queda otra opción que aplicar la ley y aplicarlo para lo que estamos gestionando, que es cerrar pozos ilegales. Y en esto de cerrar pozos ilegales, nos gustaría hacerlo con mucha rapidez, pero los expedientes son largos, las garantías procesales o administrativas son amplias y, como no puede ser de otra manera, observamos los tiempos que se tienen que observar", ha afirmado.Según ha añadido, en la actualidad existen "77 pozos en Lucena del Puerto" que están "a punto de cerrarlos, a no ser que haya un recurso sobre el cierre subsidiario". "Si no hay un recurso sobre el cierre subsidiario, de manera inmediata procederemos al cierre por parte de Confederación de 77 pozos ilegales", ha incidido.Al respecto, el presidente de la CHG ha hecho hincapié en que "hay pozos legales y pozos ilegales", de forma que "no todos los agricultores que tienen un pozo en Doñana actúan de manera fraudulenta", sino "al contrario, son muy pocos".Ha destacado que "la mayor parte tiene concesiones y riega con normalidad", si bien desde el Ministerio y la Confederación, "ante el problema ambiental que suscita que los niveles cuantitativos de agua quizás no sean los suficientes en ciertas zonas del acuífero", se ha diseñado "un plan de acción para revertir la situación".Junto a ello, se ha referido a la labor para modificar "las concesiones de agua subterránea por aguas superficial" en el caso de las legales. Al hilo, ha aludido a la reciente aprobación de un trasvase en el Parlamento español, a final de año, "en el que había 15 hectómetros cúbicos más para aquella zona".Así las cosas, se trabaja para que esta cantidad "más otro cinco hectómetros cúbicos que había de trasvase puedan servir y, de hecho están sirviendo, para sustituir pozos legales, concesiones, subterráneas legales, por agua superficial".--EUROPA PRESS--