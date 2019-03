La CEJ cifra en un cinco por ciento el seguimiento de la huelga y destaca la ausencia de incidentes

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha cifrado la participación de la convocatoria en la huelga feminista de este 8 de marzo en torno al cinco por ciento en las empresas de la provincia y "algo más" en la Administración, aunque no se concreta este porcentaje. Además, ha destacado la ausencia de incidentes.En un comunicado, la CEJ señala que como organización empresarial "seguirá apostando por la igualdad de oportunidades, salarios y derechos entre hombres y mujeres en el seno de las empresas jiennenses", al tiempo que ha mostrado su rechazo ante "cualquier situación que genere desigualdad e indefensión, del mismo modo que reprueba con contundencia cualquier tipo de violencia de género y de acoso".En este contexto, la CEJ ha valorado "la normalidad absoluta que ha caracterizado la jornada" de este viernes en la que "no se han registrado incidencias destacables". Además, ha recordado que, "como la huelga, el derecho al trabajo también es un derecho constitucional legítimo que debe garantizarse y protegerse", por lo que ha apelado "a respetar, del mismo modo, la libre apertura de los centros de trabajo que permita que aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan decidido no secundar la huelga accedan, con todas las garantías, a su puesto de trabajo".El comunicado de la CEJ finaliza apuntando a "la igualdad como un valor competitivo" por lo que ha manifestado "su posición proactiva y comprometida para abordar una situación compleja y transversal que excede el ámbito laboral en las distintas mesas de diálogo social y negociación colectiva para seguir avanzando en la consecución de logros a favor de la mujer".--EUROPA PRESS--