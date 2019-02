La capital reunirá a los mejores lanzadores de disco, martillo y jabalina en el IX Campeonato de España

Presentación del IX Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos L

Jaén será escenario el sábado del IX Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos, donde se darán cita los mejores 60 lanzadores del país, tanto en categoría masculina como femenina, en las disciplinas de disco, martillo y jabalina.Así se ha puesto de relieve este martes durante su presentación, con el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez; el concejal de Deportes de la capital, José María Álvarez; el vicepresidente de la Federación Española de Atletismo, Enrique López; la presidenta del Club de Atletismo Unicaja-Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo, y el coordinador de esta competición, José Ángel González.Este encuentro, previsto en la pista de atletismo Ángel Cortés de La Salobreja, reunirá a los diez mejores especialistas en la actualidad en cada prueba, y se disputará de forma paralela a la XVII Reunión de Lanzamientos Ciudad de Jaén."Convertirá de nuevo a nuestra provincia en centro del atletismo nacional, después de que este pasado fin de semana se celebrara en La Garza el Campeonato de España de Campo a Través por equipos", ha comentado Pérez, quien ha añadido que la Diputación es una de las entidades que patrocina este evento.En este sentido, ha incidido en la colaboración de las administraciones y el trabajo de Unicaja para hacerlo posible. Además, ha puesto el acento en "la clarísima apuesta por este deporte" que se está haciendo desde la Diputación para que Jaén suene en todos los circuitos internacionales, colaborando en eventos como este, el del pasado fin de semana en Linares o el 'meeting' de atletismo Francisco Ramón Higueras de Andújar.El concejal de Deportes, que ha agradecido al Club Atletismo Unicaja el "esfuerzo que realiza a diario para llevar el nombre de Jaén fuera de nuestras fronteras", ha augurado un "gran éxito" en esta cita, con "atletas que demuestran cada día todo el potencial que tienen y todo lo que pueden llegar a hacer". Al hilo, se ha referido de forma particular al jiennense Alberto González, del citado equipo y campeón de España de lanzamiento de martillo.También ha hablado del impacto que su celebración tendrá en Jaén, puesto que la mayoría de los deportistas llegan acompañados por sus familias y "pasan no sólo ese día en la ciudad, si no todo el fin de semana, con la consiguiente repercusión económica"."Es una satisfacción acoger este campeonato que pone el nombre de Jaén en lo más alto del panorama deportivo", ha resumido Álvarez no sin recordar que de forma paralela se disputará la XVII Reunión de Lanzamientos Ciudad de Jaén. Contará con un premio de 500 euros para el ganador; 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercer, tanto en categoría femenina como masculina.--EUROPA PRESS--