La Audiencia juzga este miércoles a tres mujeres acusadas de estafar a la anciana que cuidaban

Sala de vistas de la Audiencia de Jaén

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén juzga este miércoles a tres mujeres acusadas de estafar a la anciana que cuidaban en Bailén (Jaén). En concreto el Ministerio Fiscal las acusa de sustraer de sus cuentas 185.159 euros y de hacer dos testamentos a favor de ellas cuando la anciana se encontraba con sus capacidades mentales "gravemente afectadas" hasta el punto de que fueron firmados por testigos ya que la anciana no sabía ni leer ni escribir.Los hechos, según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press se remontan al año 2008 cuando las tres acusadas "movidas por ilícito ánimo de lucro y puestas de común acuerdo" comenzaron a trabajar para encargarse el cuidado personal de esta mujer que se encontraba encamada."Poco a poco se fueron ganando la confianza y captando la voluntad" de esta anciana que con los años "se hizo una persona totalmente dependiente de ellas ya que no podía moverse, tenía dificultades auditivas y no sabía leer ni escribir y sufrir una demencia senil que era progresiva, consiguiendo alejarla de su familia".En 2010 una de las acusadas redactó un documento privado en el que hizo constar que la anciana le autorizaba para administrar su pensión y para pagar todos los gastos de la casa, incluidos la alimentación de las personas que se encargaban de su cuidado. El documento lo firmó la propia acusada falsificando la firma de la anciana y así, según el Ministerio Fiscal, consiguieron sustraer más de 198.000 euros de sus cuentas.En 2012, y siempre según el relato del Ministerio Fiscal, las acusadas cuando ya la anciana estaba con sus capacidades mentales "gravemente afectadas", realizaron dos testamentos en los que instituía herederas universales de todos sus bienes a las tres acusadas. Los testamentos "fueron firmados por testigos al no poder hacerlo la testadora a causa del grave estado de salud que sufría y de no saber escribir".Anteriormente, en 2009, la anciana cedió la nula propiedad de su vivienda a una de las tres acusadas que supuestamente se encargaba de su cuidado durante los fines de semana. Este contrato ya ha sido disuelto por la Audiencia de Jaén.Fue una sobrina de la anciana la que denunció lo que estaba ocurriendo e inició un proceso que terminó declarando la incapacidad absoluta de la anciana para gobernar su pensión y bienes. De esta forma, en 2013 la sobrina fue declarada tutora de la anciana.El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa, agravados por abuso de confianza y por los que reclama siete años de prisión para cada una de las tres acusadas, de 56,57 y 53 años. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama que indemnicen a la anciana en 185.159 euros, así como la revocación de los dos testamentos.--EUROPA PRESS--