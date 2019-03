Jaén.- Junta trabaja ya en delimitar zona regable de la presa de Siles

La Junta de Andalucía "está trabajando ya" en la delimitación de la zona regable de la presa de Siles (Jaén) y, una vez determinada, irá "a la segunda fase", las canalizaciones, y "analizar a quién le compete" su ejecución.Así lo ha señalado este miércoles la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, a preguntas de los periodistas sobre la citada infraestructura hidráulica que fue inaugurada en octubre de 2015 y que todavía no ha sido puesta en servicio ante las discrepancias entre Estado y Junta precisamente sobre a qué administración corresponde hacer las canalizaciones.Lozano ha incidido en que constituye un proyecto "prioritario" para el nuevo Gobierno autonómico y "se están analizando las cuestiones de la delimitación de las zonas regables", ya que existen "peticiones de algunas organizaciones agrarias de la ampliación" de ese área.Lo que no quieren, según ha dicho, "es tomar ninguna decisión que en un futuro pueda afectar porque de la delimitación que se adopte" posteriormente "van a venir otra serie de decisiones; primero, en cuanto a las personas que van a poder beneficiarse de ese riego y luego en relación a la segunda obra o segunda parte, que es las conducciones".Sobre las canalizaciones, Lozano ha subrayado que "no va a ser un problema" y no van "a entrar en un conflicto entre administraciones, como ha venido sucediendo hasta ahora", puesto que "hay que dar una respuesta clara al problema que se produce en esa comarca"."Además, hay una moción que fue presentada y defendida por un diputado nuestro en el Congreso, Javier Calvente, y se aprobó por unanimidad, donde hubo un compromiso por parte del Gobierno de España de declarar y asumir esas obras como obras de interés general", ha afirmado.Por lo tanto, ha apuntado, en primer lugar, a la delimitación de las zonas regables, "en la que ya se está trabajando", y como "segunda cuestión analizar a quién le compete hacer las canalizaciones". "Si es competencia del Gobierno central, así se le va a pedir, porque, además, se defendió una moción, donde ya el propio Gobierno asumió el hacer esas obras", ha incidido.En cualquier caso, ha afirmado que, "si eso no es posible, la Junta, este nuevo Gobierno, va a ser un aliado para todos los agricultores y las personas que viven en esa zona para que este proyecto sea una realidad".Al hablar de moción, Lozano se refería a la proposición no de ley (PNL) del PP en la Comisión de Transición Ecológica aprobada en octubre de 2018 por unanimidad con una enmienda transaccional en la que el Congreso instaba a la Junta de Andalucía a la delimitación con carácter urgente de las zonas regables de la presa y a que solicite al Estado la declaración de interés general de la conducción (y, por tanto, su posterior ejecución).En este sentido, cuestionada por si se ha tomado la decisión de realizar esa petición de interés general al Ejecutivo central, ha reiterado que el proyecto está "encima de la mesa". "Estamos analizando y viendo la delimitación de la zona regable y, una vez que tengamos delimitada cuál va a ser la zona regable, iremos a la segunda fase", ha afirmado.Cabe recordar que el anterior gobierno de la Junta mantenía que la competencia para realizar las conducciones de la presa de Siles era estatal, para lo que aludía a la Ley de Aguas y al hecho de que se trata de una cuenca intercomunitaria, de modo que la obra por definición sería de interés general del Estado.--EUROPA PRESS--