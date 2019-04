Jaén.- Junta estudia "las distintas fórmulas" para acometer la Ciudad

La Junta de Andalucía está "estudiando las distintas fórmulas" en las que se puede acometer la Ciudad Sanitaria de Jaén, al tiempo que ha rechazado "más parcheos" en el Complejo Hospitalario, de modo que los 20 millones previstos por el anterior gobierno para modernizarlo se invertirán si son para cuestiones "básicas y elementales" de su funcionamiento.Así lo ha indicado este lunes la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, a preguntas de los periodistas sobre si se han llevado gestiones con respecto a esta infraestructura sanitaria, que desde el PP siempre se ha defendido como prioritaria, algo en lo que ha insistido.De hecho, tras aludir a declaraciones de la coordinadora del grupo parlamentario del PSOE jiennense, Ángeles Férriz, "poniendo el grito en el cielo porque ya habían acordado 20 millones de euros para intervenir", ha subrayado que "la Ciudad Sanitaria es una prioridad para este nuevo gobierno".Por ello, se va "a trabajar por que se convierta en una realidad", punto en el que ha añadido que "lo que no se va a hacer es gastar 20 millones de euros para luego hacer una inversión mayor". "¿Con esto quiero decir que no se va a invertir en aquellas cuestiones que sean necesarias en el hospital de adecuación, mantenimiento? Evidentemente, no. Pero la voluntad es que Jaén de una vez por todas tenga una Ciudad Sanitaria", ha subrayado.Y para ello, según ha dicho, hay que "analizar el proyecto, ver cuál es la inversión" y "cómo se va a acometer" en lugar de ir "parcheando" como, a su juicio, "es lo que siempre ha hecho el anterior gobierno de la Junta". En este sentido, ha puesto de relieve que "Jaén no se merece ya más parcheos", sino "infraestructuras de futuro" que vengan "a dar respuesta a las necesidades" de la ciudadanía.Cuestionada por si ello supondría descartar el Plan de Modernización anunciado en mayo de 2018 por la entonces consejera de Salud, Marina Álvarez, con una inversión de 20 millones de euros hasta 2022, Lozano ha respondido que "no" y ha hecho hincapié en que se trata de analizar "qué situación hay"."Si esos 20 millones de euros son necesarios para cuestiones básicas, básicas, básicas y elementales y fundamentales para el desarrollo y para que el paciente pueda estar bien y que los profesionales sanitarios puedan trabajar, evidentemente, se acometerá", ha explicado.No obstante, si esos fondos "no son para eso, sino que son para poner parches" y "seguir dando pataditas hacia adelante", que "es lo que se ha estado haciendo siempre", desde la Junta se quiere "apostar por una infraestructura definitiva y digna y necesaria".Al respecto y preguntada por si se ha producido alguna gestión concreta para ello, ha señalado que se ha "hablado ya con el Ayuntamiento" y "se está valorando todas las cuestiones de los espacios donde se pueda ubicar" y "las distintas maneras en las que se podría afrontar esta inversión, que sería de muchísimo dinero".EFICACIA Y EFICENCIAAl hilo, la delegada ha abogado por intentar "ser eficaces y eficientes con los recursos públicos, de manera que podamos tener infraestructuras que no supongan un coste muy elevado". "Estamos estudiando las distintas fórmulas en las que se pueda acometer ese proyecto, que sea un proyecto de garantías", ha incidido.En todo caso, ha pedido comprensión, ya que hay "que ir poquito a poco". "Tenemos con el Ayuntamiento de Jaén, con la Diputación, con todas las administraciones implicadas. Ver la manera, la fórmula porque también sabéis que los recursos son limitados", ha dicho.La responsable del Ejecutivo autonómico, finalmente, ha lamentado que "Jaén, desgraciadamente, ha estado muy escasa de inversiones" y carece de "infraestructuras básicas que tiene cualquier otra provincia" y se ha referido como ejemplo a la falta también de Ciudad de la Justicia.--EUROPA PRESS--