Junta defiende revisar y "adaptar a la realidad del mercado" los umbra

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este viernes la necesidad de "revisar" y "adaptar a la realidad del mercado" los umbrales de precios establecidos por la Unión Europea para activar el almacenamiento privado del aceite de oliva.Así lo ha indicado a los periodistas antes de presidir la reunión del Consejo Andaluz del Olivar que se celebra en Jaén para analizar como una de las cuestiones fundamentales la situación actual de precios con un descenso injustificado, a juicio del sector, que ha pedido medidas como la activación del citado mecanismo.Crespo ha señalado que es "un tema complejo", especialmente, porque con el aforo producido en España en esta campaña y la cosecha de los otros países productores "no hay un elemento que indique esa bajada de precios, pero existe", de modo que "hay que hacerle frente".Por ello, se ha convocado este consejo con el objetivo de "dialogar con el sector" para que de su mano se puedan "tomar las medidas necesarias que hay recogidas, muchas dependientes de normativas europeas para que esto se regule".En este sentido, en el encuentro se están estudiando los datos de precios, campaña y lo que "está ocurriendo en el exterior" para, una vez escuchado también al sector, hacer "una conclusión" que se precisará una vez acabe la reunión, ya que lo contrario sería "irrespetuoso".En cualquier caso, la consejera ha subrayado que se trata de "un momento crucial" y todos los implicados deben responsabilizarse en situaciones como ésta, punto en el que ha añadido que su departamento "se ha adelantado para que en estos días se pueda ir haciendo algo contundente con respecto a los precios" en un sector "fundamental" para la economía de Andalucía y Jaén.Preguntada por esas posibles decisiones y, en concreto, por el almacenamiento privado del aceite de oliva, ha afirmado que lo que han solicitado siempre y van "a pedir en este momento es que cuando se esté negociando la OCM (organización común del mercado) se analicen los umbrales de referencia"."Porque ahora mismo, realmente no se cumple lo que los umbrales dicen para el almacenamiento y, por tanto, la dificultad está ahí. ¿Qué pide Andalucía? Pedirá que se revisen esos umbrales y se adapten a la realidad del mercado. Es que ahora lo estamos viendo", ha comentado.Un planteamiento "para el futuro", dado que "el precio no se adapta a esos umbrales que están establecidos por la Unión Europea para el almacenamiento". "Eso no significa que no lo pidamos. Lo que digo es que hay que adaptar la OCM a las necesidades del mercado", ha apostillado la titular de Agricultura.TRABAJO CON COMPETENCIAJunto a ello, ha explicado que la Consejería "se está trabajando con Competencia para hacer un informe en ese sentido", habida cuenta de las "la reticencia de la competencia con respecto a estas cuestiones". El objetivo, según ha agregado, es hacerle ver que hay momentos determinados en los que hay que tomar medidas"."En este caso medidas que, no sé si podrán ser de autorregulación, pero vienen recogidas en la normativa europea y que ahora el Consejo Andaluz del Olivar planteará y analizará. Es verdad que está poco desarrollado, pero vamos a analizarlo, no nos negamos a nada", ha concluido.--EUROPA PRESS--