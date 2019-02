El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado a "aprovechar" la "marca poderosa" que tiene Linares (Jaén) a nivel industrial para atraer nuevos proyectos empresariales que traigan empleo y riqueza a una de las ciudades de España más castigada por el desempleo."Linares tiene talento y tiene todavía un nombre industrial que llama la atención, que genera garantías y una marca poderosa que debemos saber aprovecharla", ha dicho Moreno tras su reunión con la plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares'."Quiero manifestar mi plena voluntad de cumplir con mi palabra y de que en la agenda política del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, Linares va a pesar mucho y vamos a tomar decisiones", ha dicho el presidente del Ejecutivo andaluz, al tiempo que ha insistido en que "la obsesión" es común con la plataforma y no es otra que la de crear empleo porque "tenemos los ingredientes" y "se dan las condiciones".Ha incidido en que Linares "sigue teniendo interés en el ámbito de la inversión" y lo que hay que hacer en primer lugar es "simplificar tramites administrativos para que las empresas interesadas puedan ubicarse" en el municipio y en el parque empresarial Linares Futuro. Para ello, ha apuntado la apertura de una oficina que funciones como "sede comercial" y a lo que los inversores puedan dirigirse.En este sentido, Moreno ha apuntado que han sido "numerosas empresas" las que se han interesado por suelo industrial de Santana, aunque "frente a ese interés que a mí me ha sorprendido, nos hemos encontrado con limitaciones de carácter técnico y también sobre la propia valoración de esas naves".Por eso, ha dicho que la Junta de Andalucía "tendrá que hacer un esfuerzo realista" sobre el valor que tienen esas naves ya que "no pueden estar sobrevaloradas" cuando se necesita hacer una inversión de restauración y rehabilitación de las mismas. Ha asegurado estar "esperanzado e ilusionado" porque "tras muchos años de abandono y de dejadez", es el momento de "romper la inercia".Por lo pronto, ha señalado que en 15 días, la delegada del gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, se ha quedado encargada de organizar una visita al parque Linares Futuro y la que acudirá él en persona o en su caso el consejero de Hacienda, Industria y Energía. El objetivo es "tener una visión mucho más realista" de lo que hay que hacer y sumar el apoyo de todos, desde el Ayuntamiento a la Cámara de Comercio.La reunión con 'Todos a una por Linares' se ha producido tras la visita institucional que por la mañana ha realizado al Ayuntamiento y la Diputación, en la capital, donde también ha mantenido un encuentro con la plataforma 'Jaén merece más'.En su comparecencia posterior, Moreno se ha referido, a preguntas de los periodistas, a una de las reivindicaciones de ambos colectivos, la Inversión Territorial Integrada (ITI). Al hilo, ha asegurado que la Junta "lo tiene claro" y va "a impulsarlo"."Hemos tenido conversaciones con el Gobierno, precisamente para que en la parte que le corresponde, dentro de su propio ámbito competencial, también la impulsemos juntos", ha comentado no sin apuntar que la convocatoria de elecciones generales puede hacer que el Ejecutivo central "se quiera desentender de todos estos asuntos y compromisos" con Andalucía, incluida la ITI para Jaén.El presidente de la Junta ha añadido que desde la Junta se va a meter el "turbo" para "hacer los deberes y cumplir los procedimientos" oportunos, al tiempo que ha dicho esperar que desde el Gobierno se formalicen antes del "parón" con la convocatoria de los comicios.--EUROPA PRESS--