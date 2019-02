Juan Fernández concurrirá a las municipales con 'Linares Primero' tras su expulsión del PSOE

Juan Fernández, alcalde de Linares

El alcalde de Linares, Juan Fernández, ha anunciado que optará por la agrupación de electores para poder concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo y lo hará bajo el nombre de 'Linares Primero'. De esta forma, podrá presentar una candidatura con la que optar a su reelección como alcalde, una vez que ya ha sido expulsado del PSOE, siglas a las que ha venido representando durante 20 años.Fernández ha indicado en rueda de prensa que inclinarse por la fórmula de la agrupación de electores implica que deberá recoger al menos 1.500 firmas en Linares, una cantidad que el alcalde ve factible porque con ellas "no pido que me voten, sino que pueda presentarme". El alcalde ha comunicado que en breve dará a conocer cómo se tiene prevista la recogida de firmas, así como la imagen pública de 'Linares Primero'.Tampoco ha querido desvelar nombres de las personas que conformarán la candidatura, aunque sí ha apuntado que el común denominador en todas ellas será la de personas que "tengan como prioridad esta ciudad" y en las que las siglas políticas pasen a un segundo plano.Con esta decisión de presentarse a la reelección, Fernández ha señalado que su aval es "poner por delante su experiencia" y como tal 20 años en el cargo. "Me presento con una 'v', no es de victoria, sino de verdad", ha subrayado Fernández.Las agrupaciones de elecciones no tienen derecho a subvenciones públicas, no pueden aparecer en los bloques electorales de los medios de comunicación públicos y tampoco pueden participar en los debates de candidatos. Son las desventajas que deberá asumir Juan Fernández para optar nuevamente a la reelección, algo que el propio alcalde ha señalado que siente como "una necesidad".--EUROPA PRESS--