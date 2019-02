JeC señala a PSOE y PP como responsables del estado del casco antiguo

El grupo municipal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de la ciudad ha señalado a PSOE y PP como responsables del estado del casco antiguo de la capital jiennense: lo hacen tras producirse un nuevo derrumbe de parte de una vivienda en la calle Elvín."No se puede esperar que quienes han abandonado durante décadas los barrios del casco antiguo y han permitido que se vacíen y se degraden hasta el punto en el que están vayan ahora a solucionar nada", ha apuntado JeC a través de un comunicado.JeC recuerda que ha estado en manos de PP, PSOE y, en los últimos años, Cs poner encima de la mesa las partidas presupuestarias necesarias para acometer la rehabilitación integral que en materia de vivienda y espacios públicos precisa casco histórico."Sin embargo, no ha habido por su parte más que desidia y desentendimiento", señala el grupo municipal, al tiempo que destaca que desde el año 2009 "no ha habido inversión en rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía" y que el Ayuntamiento de Jaén "aún no ha sido capaz de redactar un Plan municipal de Vivienda y Suelo que debería haber aprobado en 2011, y que es fundamental para poder recibir fondos de otras administraciones".Para JeC, todo esto es la prueba de que "el estado del casco antiguo no es una casualidad sino que es el lamentable resultado de una estrategia compartida por PP y PSOE".--EUROPA PRESS--