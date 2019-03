Investigan a un vecino de Alcaudete acusado de suscribir una veintena de pólizas de seguro falsas

Jaén.- Sucesos.- Investigan a un vecino de Alcaudete acusado de suscri

La Guardia Civil está investigando a un vecino de Alcaudete (Jaén) de 41 años acusado de suscribir una veintena de pólizas falsas de seguro de vehículos. La investigación comenzó cuando algunos vecinos se dieron cuenta de que carecían de seguro obligatorio de vehículos a pesar de haber contratado y abonado la póliza con una compañía aseguradora.De hecho, los denunciantes se percataron de que no tenían la cobertura legal al no poder pasar la ITV por carecer de seguro en vigor. En otras ocasiones, los titulares recibieron denuncias de tráfico por carecer de seguro obligatorio cuando éstos tenían físicamente el recibo como justificante de haber realizado el abono del mismo.La Guardia Civil comprobó en su investigación que todas las pólizas correspondían a la misma compañía, y que las habían contratado por conducto del mismo mediador, al que se le han instruido diligencias judiciales en calidad de investigado como presunto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental.En el transcurso de las investigaciones se han detectado dos accidentes de circulación con daños materiales en los que los titulares de las pólizas se encontraron ante la circunstancia de no poseer seguro.El investigado, según ha informado la Guardia Civil, cobraba a los clientes en metálico las pólizas del seguro, no dando de alta las mismas en la compañía aseguradora, lo que supuestamente le permitía quedarse con el dinero y emitir recibos falso. El investigado llegó a asegurar a clientes con vehículos ajenos para presuntamente cobrar las bonificaciones de la aseguradora, recibiendo en ocasiones los perjudicados, notificaciones de siniestros en los que ni los titulares, ni los vehículos habían tenido participación.Hasta el momento se han recogido 20 denuncias de afectados, aunque no se descarta que el número pueda incrementarse.--EUROPA PRESS--