La actriz Inma Cuesta ha mostrado su "alegría" y "orgullo" por la concesión de la Medalla de Andalucía otorgada por el Gobierno andaluz, una distinción que confiesa que no esperaba, pero que le hace sentir "muchísima alegría" porque puede ejercer de "profeta" en su tierra, una tierra que no la vio nacer pero a la que siente como tal porque es "donde tengo el corazón"."Yo precisamente que llevo a Andalucía por bandera allá por donde voy, me siento muy contenta de ser profeta en mi tierra", ha dicho Inma Cuesta en declaraciones a Europa Press, al tiempo en que ha insistido en que siente "mucha felicidad" por haber sido reconocida con una Medalla de Andalucía.Ha apuntado que aunque nació en Valencia, "toda mi familia es de Jaén y yo me he criado allí, allí se forjaron todos mis sueños, todas mis ilusiones y allí es donde tengo el corazón, que es donde está mi familia".La actriz ha reconocido que "nunca" pensó que sería distinguida con la Medalla de Andalucía porque siempre se piensa en premios más vinculados al trabajo de actriz, pero "no con este tipo de galardones que se escapan a mi trabajo" y que llegan de "sorpresa" como el que le ha concedido el Consejo de Gobierno andaluz.Por lo pronto, su mirada ya está puesta en el acto institucional en el que se le hará entrega de la Medalla de Andalucía. Ha reconocido que ha sido todo "muy precipitado", por lo que "todavía no he tenido tiempo ni de hablar casi con mis padres", aunque su deseo es que ese día sean precisamente su padre y su madre los que la acompañen para recoger su distinción.CURRÍCULUMNacida en Valencia (25 junio 1980), su vinculación con Andalucía se extiende desde su niñez hasta su juventud. Creció en Arquillos (Jaén), donde su familia se trasladó siendo ella muy pequeña, y por el que siempre ha reconocido públicamente sentir especial predilección. A los 18 años se marcha a Córdoba, donde se forma como actriz en la Escuela Superior de Arte Dramático. Posteriormente, ya licenciada, hasta Sevilla, donde completa su formación antes de dar el salto a Madrid, con 25 años, para ingresar en la Centro Superior de Artes Escénicas.Su primer gran papel en la interpretación le llega de la mano de Nacho Cano, y le supone formar parte del reparto de uno de los musicales de mayor éxito en la última década: 'Hoy no me puedo levantar'. De inmediato, Cuesta se convierte en una de las actrices con más proyección en televisión, con participaciones en series como 'Amar en tiempos revueltos', 'Plan América', 'Arde Madrid' o 'El accidente', entre otras.La más importante, con todo, es la del personaje Margarita Hernando en 'Águila roja', papel con el que obtiene el Fotograma de Plata a la categoría de Actriz de televisión y una nominación a Actriz de Reparto de Televisión a los premios otorgados por la Unión de Actores.Su carrera en el cine se estrena de la mano del director Álvaro Díaz Lorenzo en la cinta 'Café solo o con ellas'. Después participa en 'El kaserón', de Paul Martínez, y 'Primos', de Daniel Sánchez Arévalo. En 2011 protagoniza 'La voz dormida', dirigida por Benito Zambrano, y por la que obtendría su primera nominación a los Goya.Entre 2011 y 2013 rueda películas como 'Grupo 7', junto al director sevillano Alberto Rodríguez (Hijo Predilecto de Andalucía en 2015); 'Blancanieves', de Pablo Berger; 'Invasor', de Daniel Calparsoro; o '3 bodas de más', de Javier Ruiz Caldera, presentada en el Festival de Cine de Venecia y con la que obtiene su segunda nominación a los Goya.En 2015 protagoniza 'La novia', de Paula Ortiz, película por la obtendría su tercera nominación, y 'Julieta', dirigida por Pedro Almodóvar, como trabajos más destacados. Hace apenas un mes, en enero de 2019, ha recibido el Premio Feroz como mejor actriz protagonista, por la serie 'Arde Madrid' (2018).--EUROPA PRESS--