Homenaje en Jaén a las víctimas de los atentados del 11 de marzo

Jaén.- 11M.- Homenaje en Jaén a las víctimas de los atentados del 11 d

Jaén ha rendido este lunes homenaje a las víctimas de los atentados terroristas ocurridos el 11 de marzo de 2004 en Madrid, coincidiendo con su decimoquinto aniversario.La plaza Jaén por la Paz ha acogido un acto que ha contado con el alcalde de la capital, Javier Márquez; el vicepresidente segundo de la Diputación, Manuel Fernández; la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano; la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; y María Dolores Rosa Romero, de la AVT."Este día nos hace revivir el dolor que como sociedad vivimos y sentimos esa mañana del 11 de marzo de 2004 con el atentado de Madrid y que acabó con la vida de 193 personas y dejó más de 2.000 heridos", ha afirmado el regidor en esta cita organizada por el Ayuntamiento con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.En este sentido, ha destacado que como "sociedad responsable y democrática" no se puede permitir que "las víctimas ni sus familias caigan en el olvido", al tiempo que ha lamentado que el terrorismo, ya sea yihadista o de cualquier otra índole, "no conoce fronteras y ataca ferozmente el corazón de la sociedad, sin escrúpulos".Para Márquez, esta situación obliga a permanecer continuamente en alerta y aunar esfuerzos para trabajar más que nunca, por la paz y la seguridad en Europa, pero siempre bajo el marco de la legalidad internacional y de los principios fundamentales de una sociedad de derecho.También la Diputación ha homenajeado a quienes sufrieron los atentados en Madrid. Así, se ha sumado al minuto de silencio que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a las puertas de las administraciones provinciales y de los ayuntamientos en recuerdo de las víctimas del 11M, una convocatoria que coincide, además, con la conmemoración del Día Europeo de las víctimas del terrorismo.El presidente de la administración provincial, Francisco Reyes, ha participado junto a miembros de la corporación provincial, entre otras autoridades, en este minuto de silencio que se lleva a cabo con motivo del 15º aniversario del atentado "más grave de los que han sucedido en España, con casi 200 fallecidos y más de 2.000 heridos"."A través de esta concentración la Diputación se ha sumado a esta iniciativa con la que se recuerda a las víctimas de aquel día y con la que se pretende decir no a esos asesinos, a la intransigencia y a la manera de ejercer del terrorismo islamista", ha afirmado.Los minutos de silencio se han repetido en otros municipios de la provincia, así como ante las comisarías de la Policía Nacional en Jaén, Andújar, Linares y Úbeda, convocados, en este caso, por la Dirección General del Cuerpo.--EUROPA PRESS--