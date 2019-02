La teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno de Jaén, Reyes Chamorro, ha calificado como "vergonzoso y una tomadura de pelo para la ciudad que el PSOE no haya sido capaz de mover ni un dedo" para que la Junta de Andalucia hiciera el Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos.Asimismo, ha explicado en un comunicado que "han pasado más de 20 años desde que se presentara el proyecto y en ese tiempo, que ha tenido la administración autonómica a su disposición el terreno, no ha hecho absolutamente nada".Reyes Chamorro ha señalado que "nos gustaría que el PSOE y Julio Millán tuvieran el detalle de explicarnos a los jiennenses por qué en 20 años no han tenido tiempo, ni ganas, ni interés en poner en valor todos los restos arqueológicos de la ciudad y la historia de Jaén" y ha criticado que la Junta de Andalucía "de manera incomprensible, haya dejado abandonados a su suerte los restos arqueológicos del solar donde debiera estar hecho ese Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos o la Ciudad de la Justicia".La portavoz del equipo de gobierno ha añadido que "la renuncia del PSOE a hacer el Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos es una muestra más de su falta de interés por la historia de esta ciudad".Igualmente, ha indicado que "se trata de una de esas promesas históricas del PSOE y que suponen parte de esa deuda histórica que ha dejado pendiente la Junta de Andalucía con la capital" que, según afirma la popular, "no es otra que la realización de ese Parque Arqueológico de Marroquíes Bajos, un proyecto más que ha sido completamente olvidado por parte del PSOE y que fue presentado en el año 1996, hace ya más de 20 años, como un referente de la historia y cultura de nuestra ciudad".--EUROPA PRESS--