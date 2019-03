La teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno de Jaén, Reyes Chamorro, ha instado al secretario local del PSOE, Julio Millán, a que cuando visite zonas como Las Infantas, Puente Tablas y el Puente de la Sierra, "explique a los vecinos cómo es posible que la Junta de Andalucía haya estado desde julio de 2011, es decir, casi ocho años cobrando a los jiennense un canon en el recibo del agua, y cuyo dinero se supone que iba a ser destinado a la mejora de los colectores de la ciudad".Reyes Chamorro ha criticado en un comunicado que "la realidad es que el gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía ha cobrado a los jiennenses en estos casi ocho años cerca de diez millones de euros, pero no ha invertido ni un solo euro en la ciudad"."Y todo ello siendo Julio Millán diputado autonómico por el PSOE y que a pesar de estar allí sentado en el Parlamento Andaluz aplaudiendo a Susana Díaz, no ha sido capaz de levantar ni una sola vez la mano para decirle al PSOE que invirtiera ese dinero en Jaén", ha lamentado la popular.La portavoz del equipo de gobierno ha señalado que "Julio Millán, que ahora se pasea por los barrios, lo que tendría que haber hecho durante sus años de diputado andaluz era exigir a Susana Díaz esos casi diez millones de euros para la mejora en las obras hidráulicas que estaban previstas" y ha insistido en que "la Junta de Andalucía ha estado ocho años cobrando a los jiennenses este canon, y no se ha invertido ni un solo euro en la ciudad".Reyes Chamorro ha asegurado que "esos casi diez millones de euros que se han cobrado a través del canon del agua por parte de la Junta de Andalucía desde 2011 debían haberse invertido en la ampliación de la estación depuradora de la capital, en la construcción de una estación depuradora en Las Infantas y en la mejora de los colectores del Puente Tablas y Puente de la Sierra".--EUROPA PRESS--