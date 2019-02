El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación de Jaén, Manuel Bonilla, ha asegurado que el presupuesto del Ayuntamiento "se ha trabajado de forma muy efectiva por parte de los trabajadores municipales y con los aspectos necesarios para que salga adelante, respetando los criterios de la Intervención municipal que está analizando las cuentas públicas, y en base a las condiciones del plan de ajuste que señaló el Ministerio de Hacienda".Manuel Bonilla ha señalado en un comunicado que "nos vemos en la obligación de contar con el informe de Intervención debido precisamente a que el Ayuntamiento arrastra una complicada situación económica de los años 2007 a 2011, gracias a la gestión irresponsable de PSOE e IU, que dejaron una deuda de 500 millones de euros en el Ayuntamiento".Asimismo, ha destacado "no se va a ir en contra de la Intervención municipal y se seguirán los criterios técnicos necesarios, y no se hará lo que tradicionalmente hace el PSOE, que es presentar presupuestos irreales e irrealizables". "Así lo hizo en el Ayuntamiento y dejó la ciudad arruinada y con una deuda de 500 millones de euros, y lo hizo en la Junta de Andalucia dejando el legado de los escándalos de los Eres, cursos de formación y una deuda descomunal", ha apuntado el popular.El concejal de Hacienda y Contratación ha añadido que "Jaén es una ciudad más moderna y es más capital desde que gobierna y gestiona el PP". "Se ha reducido el déficit, se ha ganado credibilidad y ahora estamos dándole la vuelta a la situación económica", ha valorado, a la vez que ha asegurado que "los gobiernos del PSOE se cuentan por recesiones y los del PP por recuperaciones".Además, ha destacado que "se han elaborado unos presupuestos reales y realizables, algo que jamás hizo el PSOE". "Son los presupuestos que priorizan a la gente, de los jiennenses que necesitan de una gestión pública para contar con unos servicios municipales eficientes", ha apostillado el popular."UNA CANDIDATURA QUE RENUNCIA A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS"Manuel Bonilla ha señalado que "lo que más llama la atención de la candidatura del PSOE es que no presenta ni un solo perfil destacado en el ámbito de la Economía, lo cual demuestra el nulo interés que tienen los socialistas por la situación económica municipal y en la gestión pública o privada".Para el concejal de Hacienda y Contratación, "el candidato Julio Millan bastante tiene con tener que justificar su voto a Pedro Sánchez en las Elecciones Generales, en defender su nefasta gestión en la Junta de Andalucía y en explicar cómo es posible que saliera corriendo del Ayuntamiento cuando fue concejal para irse al Parlamento Andaluz".--EUROPA PRESS--