Francisco Palacios (PP) toma posesión como parlamentario andaluz tras renunciar a la Alcaldía de Los Villares

Francisco Palacios toma posesión como parlamentario andaluz por el PP

El secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios, ha tomado posesión este miércoles de su acta como parlamentario andaluz en sustitución de Maribel Lozano, nombrada delegada de la Junta en Jaén, y después de presentar su renuncia a la Alcaldía de Los Villares."Es una gran oportunidad para seguir creciendo personal y profesionalmente pero, sobre todo, para trabajar desde una posición más por la provincia de Jaén", ha afirmado en una nota no sin subrayar que se pone "al servicio del gobierno del cambio y a disposición de los jiennenses", por quienes trabajará "sin descanso".Su entrada en la Cámara autonómica de esta XI legislatura ha supuesto dejar la Alcaldía de Los Villares por incompatibilidad con el puesto de parlamentario andaluz, aunque mantendrá su acta de concejal, según ha precisado a Europa Press. Además, dejará su escaño en la Diputación jiennense."Para mí, la época más importante en política ha sido el trabajo por mis vecinos y sólo puedo agradecer que me hayan permitido hacerlo. Espero no haber decepcionado a quienes confiaron en mí y voy seguir trabajando por Los Villares y el resto de la provincia, en este caso desde el Parlamento, igual que lo he hecho desde el Ayuntamiento y la Diputación", ha comentado.Con respecto a la persona que lo sucederá al frente del Consistorio --donde el PP gobierna con mayoría absoluta gracias a siete de los 13 concejales--, ha explicado que "aún no hay un nombre" y debe ser una "decisión meditada"."Tenemos elecciones municipales en tres meses y lo que queremos es que la persona que coja las riendas sea el candidato o la candidata del PP", ha dicho. En todo caso, se conocerá esta misma semana, ya que el pleno para su toma de posesión está previsto el próximo sábado.Por su parte, el presidente provincial del PP jiennense, Juan Diego Requena, no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a su número dos en el partido. "Estoy convencido que sabrá estar a la altura y trabajar duro por nuestra provincia", ha asegurado.Francisco Palacios nació en Los Villares el 24 de mayo de 1973 y es funcionario de la Administración de Justicia desde 1992. Entre 1999 y 2009 se dedicó a la defensa de los intereses de los trabajadores de su ámbito a través de CSIF, ocupando los puestos de secretario y presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Jaén.Ha sido alcalde de su localidad durante los dos últimos mandatos municipales y diputado provincial. También ostenta la Secretaría General del Partido Popular de Jaén desde mayo de 2017.Su toma de posesión como parlamentario andaluz se ha producido en el primer pleno que ha celebrado la Cámara autonómica tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. Junto a él, otros seis diputados --cuatro del PP-A, uno de Ciudadanos y otro de Adelante-- han hecho lo propio en esta sesión.--EUROPA PRESS--