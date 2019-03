Jaén.- Empresarios reclaman a los políticos compromiso con el territor

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha situado el diálogo como "garantía de progreso" y "elemento de estabilidad", al tiempo que ha reclamado a los representantes políticos que trasladen esta premisa a su actividad en las instituciones porque "por encima del proyecto político está el compromiso con el territorio".Así lo ha indicado el presidente de la organización, Manuel Alfonso Torres, durante la asamblea general ordinaria 2019, en la que se han aprobado la memoria de actividades del ejercicio anterior, así como la liquidación de cuentas y el presupuesto para este año, que asciende a 312.000 euros.En su intervención, según ha informado la CEJ, Torres ha aludido a los próximos procesos electorales convocados en España para hacer una defensa a ultranza del diálogo "como garantía de progreso y elemento indiscutible de estabilidad económica y seguridad jurídica".Al respecto, el presidente de la patronal jiennense ha solicitado a los representantes políticos que trasladen esa premisa a su actividad en las diferentes instituciones. "Por encima del proyecto político, está el compromiso con el territorio", ha argumentado.Ha abordado el balance de los distintos sectores empresariales durante el último año recordando que "Jaén tiene problemas complejos que no se solucionan con eslóganes y políticas de corto recorrido". En concreto, se ha referido a "la incesante merma de población --más de 30.000 habitantes en la última década-- como "la consecuencia más directa de la falta de oportunidades" del mercado laboral provincial.Torres ha vinculado la falta de infraestructuras e inversiones con la baja densidad empresarial y la pérdida paulatina de músculo industrial y ha exigido políticas "planificadas con rigor y diagnóstico, con objetivos tangibles y reales que pongan en valor lo que ya existe y que nazcan del consenso".En cuanto al sector del aceite, ha pedido seguir avanzando en la concentración de la oferta y en la progresiva profesionalización y la apuesta por la calidad "para liderar el sector, no sólo la producción". Además, ha demandado mecanismos de autorregulación para evitar crisis de precios como la actual.Para el "estancamiento" del turismo en el último año o la "prolongada crisis" que vive el comercio, el presidente de la CEJ ha defendido más planificación y coordinación en las políticas que afectan a estas actividades no sin subrayar el peso del sector servicios en la economía jiennense.Ha cerrado el repaso a sectores empresariales hablando de la construcción: "La irrelevancia inversora que sufrimos como territorio hace cada vez más amplio el diferencial que Jaén mantiene con el resto de Andalucía y España", ha lamentado.Torres, de otro lado, ha valorado "el fuerte compromiso de miles de empresarios jiennenses con su tierra" y ha alentado a mirar al futuro "con optimismo e intensidad, para materializar nuevos proyectos e incardinar la actitud del emprendimiento en nuestra sociedad".OFERTA FORMATIVAPor su parte, el secretario general de la CEJ, Mario Azañón, ha sido el encargado de exponer la memoria de actividades de 2018. Entre otras cuestiones, ha destacado el "éxito" del proyecto Jaén Sinergia desarrollado en colaboración con la Diputación y "la amplia oferta formativa" puesta a disposición de desempleados, trabajadores y empresarios de la provincia.Azañón también ha hecho hincapié en la firme apuesta de la Confederación por el Club de Emprendedores de Jaén con la celebración de dos encuentros en los que participaron más de un centenar de emprendedores y la paulatina profesionalización de los servicios empresariales que la organización presta actualmente.--EUROPA PRESS--