El XI Salón del Vehículo de Ocasión reúne hasta el domingo más de 400 vehículos en el Ifeja

El recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) acoge desde este jueves y hasta el próximo domingo el XI Salón del Vehículo de Ocasión con más de 400 vehículos seminuevos y de segunda mano de diferentes modelos y marcas que "dan cobertura a todo tipo de público y que podrán ser adquiridos a unos precios sin competencia".Y es que, según ha explicado el presidente del Consejo de Administración de Ferias Jaén, Ángel Vera, el pabellón interior de Ifeja se convierte durante unos días en el mayor concesionario de este tipo de vehículos en la provincia."Un único lugar dónde comparar precios, modelos, garantías, de una manera rápida y asesorados siempre por los mejores profesionales y con las máximas garantías, hecho que no se da cuándo se realizan transacciones directamente entre particulares, y que justicia plenamente la celebración de esta feria", ha comentado.Así lo ha indicado este jueves en la inauguración del salón, que también ha contado con el vicepresidente segundo de Diputación, Manuel Fernández, el concejal del Personal de Jaén, Miguel Contreras, y el director comercial Caja Rural Jaén, Juan Gallego.Vera ha destacado que tiene el cien por cien de la superficie expositiva ocupada. Cuenta con 26 expositores, entre los que figuran once concesionarios oficiales, mientras que el resto serán establecimientos de compraventa de vehículos.Ha recordado que en la pasada edición se vendieron más de 180 vehículos dentro del recinto, a los que se sumaron las ventas que se realizaron posteriormente en los establecimientos. Al hilo, ha precisado que desde Ifeja sólo se contabilizan las operaciones cerradas en feria y no las que se cierran después, de modo que son cifras "importantísimas para un sector que no pasa por su mejor momento".A pesar de todo, la feria llega tras unas cifras récord, la venta de turismos de ocasión en España creció un 9,2 por ciento en 2018 respecto al año anterior, hasta las 2.276.344 unidades comercializadas. Y es que hasta el 60 por ciento de los españoles ha comprado alguna vez un coche de ocasión y el 66 por ciento afirma que adquiriría uno en la actualidad, por lo que las expectativas para este Salón del Vehículo de Ocasión, son realmente esperanzadoras para el sector."En esta edición esperamos llegar a superar las 5.100 visitas registradas en 2018, incrementando en un diez por ciento las visitas. Aunque lo importante en este evento, no es el número de visitantes, sino el número de operaciones que se cierren", ha señalado.--EUROPA PRESS--